El Baskonia empezará el play off el día 30 a las 20.15 horas Tornike Shengelia intenta mantener la posesión del balón ante Nicolás Laprovittola y Marcos Delía durante el reciente duelo ante el Joventut. / Rafa Gutiérrez Baraja entre Manresa, Zaragoza, Tenerife y Joventut su rival en la primera ronda de los play off por el título de la Liga ACB CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Viernes, 24 mayo 2019, 15:18

El Baskonia afronta ya el tramo final de una temporada interminable. Resueltos los títulos de la Copa del Rey y de la Euroliga, queda por resolver la lucha por la Liga ACB. Los play off están ya a la vuelta de la esquina y el calendario se abre paso hacia un mes de junio que puede agotarse casi por completo para los equipos supervivientes. De hecho, la primera fecha del play off, aún con el rival por determinar, ya ha sido confirmada por la ACB. El jueves 30, a las 20.15 horas. Los vitorianos, como cabeza de serie, empiezan jugando en casa, en el Buesa. El segundo encuentro de la serie será el domingo, 2 de junio. La hora no se ha facilitado.

El conjunto azulgrana encontrará su asiento definitivo en la clasificación ACB y su itinerario en los play off tras la disputa este domingo de la última jornada de la fase regular. Respecto a su posición final maneja un puñado de opciones bastante claras. En lo que se refiere al posible rival en primera ronda de play off, impera la incertidumbre ante las múltiples combinaciones que pueden darse. Queda claro que la pareja de baile saldrá del cuarteto de aspirantes formado por Tecnyconta Zaragoza, Joventut, Manresa e Iberostar Tenerife. A partir de ahí, caminan a la par las probabilidades de que uno u otro se cruce en cuartos con los vitorianos.

El Baskonia cerrará la fase regular con su duelo en la cancha del Valencia Basket. La escuadra taronja viene de caer en la cancha del Real Madrid y es protagonista del único cruce de cuartos que ya se conoce. Dueño de un cuarto escalón inamovible, se enfrentará, con la ventaja de campo de su lado, con el Unicaja Málaga. Conocer de antemano a su rival de play off podría invitar a una posible reserva de fuerzas por parte del anfitrión de la Fonteta con motivo de la visita azulgrana. En lo que respecta al equipo de Perasovic, la distensión no es recomendable. El triunfo puede tener premio a efectos clasificatorios, pero también es conveniente llegar a los cruces con las mejores sensaciones posibles.

Las claves 26-7 Es el balance del Baskonia en Liga. Si suma un triunfo más, mejorará en dos victorias el del pasado curso en la fase regular. Próximo rival Los azulgranas visitan a un Valencia que ya tiene a Unicaja como oponente asignado en cuartos Lucha en la cima Rivales directos de los vitorianos, el Real Madrid visitará al Gipuzkoa y el Barcelona, al Obradoiro

En la lucha final por el mejor puesto en la cima de la fase regular, el Baskonia tiene una certeza; no hay combinación de resultados que le permita atrapar el liderato que ocupa el Real Madrid, con 27 victorias. A partir de ahí, el objetivo principal se centra en conservar la segunda plaza y mantener a raya a un Barcelona que es tercero, aunque con los mismos triunfos (26) que los vitorianos. Una victoria alavesa en la Fonteta sumada a otra del Real Madrid en la cancha del Gipuzkoa Basket permitirá a los de Perasovic mantener el segundo escalón. Además, también puede seguir siendo segundo con una derrota en Valencia, aunque es una variable que deberá ir acompañada de un tropiezo del Barcelona en la cancha del Obradoiro. El Baskonia tiene ganado el 'average' particular con los culés, lo que le coloca en una posición de ventaja en caso de empate a victorias entre ambos equipos. Sin embargo, está en desventaja con el Real Madrid tras ceder los dos partidos de fase regular contra los blancos. La combinación menos favorable sería la de un triple empate entre vitorianos, merengues y blaugranas. En ese caso, el Baskonia quedaría relegado a la tercera plaza. Puede caer a este escalón incluso con un triunfo en la Fonteta si el Barcelona gana en Compostela y cae el Real Madrid en Donosti. Se da la circunstancia de que los rivales directos del Baskonia visitan las canchas de dos rivales que se juegan eludir la última plaza de descenso aún por asignar, una vez certificada la pérdida de categoría del Breogán.

Cinco para tres asientos

El Iberostar Tenerife, Baxi Manresa, Divina Seguros Joventut, Tecnyconta Zaragoza y y MoraBanc Andorra pelearán el domingo por los tres puestos aún por repartir para los play off. De esta mano de aspirantes, queda excluido el conjunto del Principado como posible rival azulgrana en cuartos. Los de Ibon Navarro solo pueden aspirar a la octava posición al cierre de la fase regular, la misma que les emparejaría con el líder, un objetivo ya imposible para los vitorianos. El Baskonia deberá estar pendiente de qué equipo termina por apropiarse del sexto o el séptimo puesto. En el pulso por colarse en las eliminatorias hay un choque directo y crucial en el que convergen el Tecnyconta y el Manresa. El pabellón Principe Felipe acogerá un partido en que el ganador asegurará su presencia en los play off sin tener que esperar a resultados ajenos.

El Joventut también se subirá al tren de las series por el título liguero si resuelve a su favor el encuentro contra el Estudiantes. Los hombres de Carles Duran tendrán de su parte el apoyo del Palau Olimpic en un choque que reúne a los dos clubes clásicos de cantera en el baloncesto español. El cuadro colegial ya ha certificado la permanencia después de otro curso lejos de la zona alta y con el sufrimiento como compañero de viaje. En una angustia similar ha vivido el Fuenlabrada, que recibirá al Iberostar Tenerife. El equipo de Vidorreta tiene como meta un triunfo que supondría el espaldarazo directo a los play off.

El Baskonia conocerá su itinerario en esta fase entre una maraña de posibilidades que se aclarará a primera hora de la tarde del domingo. La ronda de cuartos, de formato corto y al mejor de tres encuentros, será el primer paso en la escalada hacia la final ACB, la misma estribación que alcanzó la pasada temporada tras dejar atrás al Unicaja y al Barcelona.