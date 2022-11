Baskonia 95 - 68 Girona Peñarroya: «Hemos dominado en ambos lados de la pista» El técnico destaca la labor defensiva de Kotsar sobre Marc Gasol y sale muy satisfecho pese a que la segunda parte «no ha sido la que me hubiera gustado»

El partido ante el Girona ha sido una tarde plácida para el Baskonia y Peñarroya, sonriente en su entrada en la sala de prensa y satisfecho con el resultado. «Es una buena victoria después de unos días complicados». Esta vez no pesó el desgaste de la doble semana de Euroliga y el conjunto azulgrana selló el sexto triunfo liguero al descanso (55-23). «Hemos dominado en ambos lados del campo», ha celebrado.

Especialmente por la labor defensiva, impidiendo a Marc Gasol recibir balones en el poste bajo. «Ha sido una gran labor colectiva pero quiero destacar a Maik (Kotsar) por cosas que no se ven en la estadística como su trabajo de anticipación». El ataque fluyó como de costumbre en cada partido en el Buesa Arena. «Es cierto que hemos tenido porcentajes muy altos en el triple, pero eran tiros liberados y muy bien ejecutados. Así, lo normal en meterlos».

Al técnico catalán le hubiera gustado mantener «el mismo nivel de esfuerzo» en la segundo mitad pese a reconocer que «es difícil mantener el ritmo cuando te ves 30 arriba». «No ha sido la que me hubiera gustado pero hay que entenderlo». Prefiere quedarse con lo positivo, como la energía mostrada por toda la plantilla. «Ellos dirán que yo no soy el que corre, pero afrontar tantos partidos genera más desgaste anímico que físico. Algo de impacto habrá tenido nuestro último partido de liga regular», ha explicado sobre las subidas y bajadas del equipo.

De cara al futuro, optó por descartar a Marinkovic, dar descanso a Costello y rodaje a Enoch. «Lo necesita porque lleva una semana con el equipo. En el rebote es el más poderoso y poco a poco tiene que encontrar su sitio y su forma». Mientras tanto, Dani Díez «va entrando», Sedekerkis «sigue su proceso de recuperación», Kurucs ha «aprovechado» sus minutos pese al golpe final en el hombro («parece que va a ser solo eso») y Hommes sale del Buesa como MVP. «Los equipos tienen sus roles pero necesitamos de los trece».

Por su parte, Aíto García Reneses no se explica porque el equipo ha salido sin intensidad. «Así no se puede jugar al baloncesto». «Descontento», prefiere quedarse con la segunda mitad. «Hacerlo peor que en la primera era imposible». Por último, tuvo buenas palabras para Ondrej Hanzlik, el canterano azulgrana cedido por el Baskonia que no está contando con muchos minutos. «Está mejorando. Hanzlik aún tiene que perfeccionar el tiro, que es su mejor virtud, y la defensa pero pone mucho interés».