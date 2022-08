El Baskonia se interesa por Jared Harper, uno de los mejores bases de la Liga de Desarrollo de la NBA

La necesidad de reforzar su perímetro dentro de un mercado con poca oferta y sus limitaciones económicas pueden propiciar que el Baskonia realice un movimiento inusual en su configuración. Según ha podido saber este periódico, el club azulgrana ha mostrado interés por hacerse con los servicios del base Jared Harper (Mableton, Georgia, Estados Unidos; 1997) pese a tener cubiertas ya las dos plazas de extracomunitarios. El timonel estadounidense promedió el último año 21,2 puntos y 7,5 asistencias en la Liga de Desarrollo de la NBA y fue designado en el tercer mejor quinteto. El año anterior, con cifras similares, formó parte del 'cinco' ideal, aunque acumula tres temporadas de contratos duales y escasa continuidad (13 partidos) en la Liga Norteamericana entre los primeros equipos y los filiales de los Suns, Knicks y Pelicans.

Un director de juego de 24 años y 1,79 metros, del mismo perfil que Markus Howard y también extracomunitario, lo que supondría rebasar las dos fichas permitidas para 'extranjeros' en la ACB y le obligaría a rotar o a descartar a uno de los tres en la competición doméstica. Una coyuntura que el conjunto vitoriano solo ha abordado en circunstancias excepcionales, nunca desde el inicio de temporada.

No obstante, la consumación de su llegada todavía necesita un proceso de maduración con dos condicionantes claros. El principal, que el Baskonia no es el único pretendiente del jugador de 24 años (cumple 25 en septiembre). Al igual que ocurrió con Rolands Smits, sin resultado para ninguno, y con Jonah Radebaugh, con triunfo taronja, el Valencia Basket, al que se le presupone un presupuesto mayor, también ha puesto sus ojos en el estadounidense y negocia su incorporación tras enviar a Dimitrijevic cedido al Unics Kazán. Al mismo tiempo, el base formado en la Universidad de Auburn, que se saltó el cuarto año para presentarse al Draft (no fue elegido), también ha sido ofrecido a varios equipos de Euroliga para vivir la que sería su primera incursión en el baloncesto europeo.

Por otra parte, desde las oficinas de Zurbano se trabaja desde hace varias semanas en la consecución de una nueva nacionalidad para que Daulton Hommes deje vacante una de las fichas de extracomunitario. Es el paso habitual al que se acogen los jugadores estadounidenses que llegan sin el cartel de superestrellas y que tienen la pretensión de prosperar en la ACB. Una nueva patria que a niveles deportivos solo tendrá efecto en el momento que debute en un partido oficial con la selección nacional del país, tramitando así un nuevo pasaporte comunitario que le permitiría coincidir en las convocatorias junto con Markus Howard y un segundo estadounidense.

La operación se torna complicada este verano con la disputa de un Eurobasket repleto de jugadores locales de primer nivel y la ausencia del Afrobasket, disputado el año pasado, siempre propicio para este tipo de movimientos. Aunque existe una pequeña opción, la que sería ideal, a finales de agosto con la disputa de los partidos de clasificación para el Mundial en África. Si no, la siguiente ventana de oportunidad que le aparecería a Hommes sería del 10 al 15 de noviembre, fechas en las que las selecciones volverán a entrar en escena.

Un escenario en el que la Euroliga no se detiene y seguirá su curso coincidiendo con la jornada 7 en la que el Baskonia visitará el OAKA (11 de noviembre). En la ACB se llevarán disputados otros tantos encuentros en los que siempre habría uno de los tres extracomunitarios que no podría ser convocado, teniendo que anunciar el descarte horas antes del inicio del choque. La plantilla de 13 jugadores que pretende configurar la dirección deportiva que encabeza Félix Fernández ayudaría a paliar la rotación en la ACB siempre y cuando no se produzca la lesión de varios jugadores.

Perfil de anotador

Pero el riesgo podría merecer la pena. Jared Harper tiene un estilo marcado por la explosividad, su buen uno contra uno y su capacidad anotadora. A sus grandes registros la temporada pasada en la G-League hay que sumarle los 16, 7 puntos, 4,3 asistencias y 2,3 rebotes por partidos promediados en la reciente Liga de Verano de la NBA. Extremadamente veloz, es agresivo de cara al aro y provoca muchas faltas. Además, es bastante efectivo en el tiro de larga distancia aunque con serias limitaciones defensivas debido a su estatura y condicionado por su grado de aclimatación. Posee unos brazos muy largos y es muy activo con las manos a la hora de intentar robar el balón, por lo que deberá adaptarse rápido al baloncesto europeo para no cargarse de faltas. Circunstancia que, por ejemplo, Baldwin aún no ha sido capaz de resolver en sus tres primeros años en Europa.

La posible incorporación de Harper, para la que por el momento no hay una oferta en firme, permitiría resolver uno de los nudos principales de la reconstrucción estival. La marcha de Baldwin y la rescisión de Granger obligaba a la búsqueda de varios repuestos para completar la posición de base y corregir una de las carencias de la plantilla del curso pasado, con más tiradores que generadores. Por ello, la batería de directores de juego pasaría a quedar conformada por Markus Howard, Jared Harper y Darius Thompson, siempre y cuando este último logre desvincularse del año de contrato que le queda en el Lokomotiv Kuban pero con el que ya hay un acuerdo cerrado.

Una tripleta de jugadores compatibles entre sí, en la que dos de ellos coincidirían muchos minutos sobre la pista, y del gusto de Joan Peñarroya, que en su trayectoria siempre se ha manejado muy bien con jugadores bajitos para el ataque. Se busca así un baloncesto dinámico, de ataques cortos, que busque situaciones de campo abierto y que suele resultar atractivo de cara al espectador. Para el perímetro quedarían Marinkovic, Kurucs, Giedraitis, Dani Díez y Raieste, con Sedekerskis y Hommes de comodines versátiles en el fuera-dentro (importante si en ACB el estadounidense tiene que quedarse fuera) y Costello, Enoch y Kotsar como interiores. Con un déficit físico que deberán mitigar en defensa a base de voluntad e intensidad.