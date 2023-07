El Baskonia lanza sus abonos desde 191 euros para adultos

Jon Aroca Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Baskonia ha presentado este martes su campaña de abonados para la temporada 2023-2024. Bajo el lema 'The show goes on!', el club se plantea el reto de superar los 8.900 espectadores que, de media, acudieron la temporada pasada al Fernando Buesa Arena para seguir una intensa temporada del equipo. En total contó con 8.255 socios.

El club busca combinar el atractivo del baloncesto practicado por el equipo de Joan Peñarroya con la experiencia del entretenimiento. Así fue el curso pasado durante varios partidos, con conciertos y otros eventos de ocio. Así fue en el partido inaugural, experiencia que repetirá en el primer encuentro de la próxima temporada. Para ello, propone en suma una subida del 3% para los abonos. En el caso de las renovaciones precios que van de loa 191 a los 844 euros en el caso de los adultos. Entre 71 y 499 euros pagan los niños y los precios para el público joven son de entre 133 y 298 euros. La 'Grada Gaztea' tiene un precio único de 215 euros para todos los interesados. Ampliar En el caso de las nuevas altas, la gama comienza en los 205 euros que pagan los adultos en el último anillo a los 899 euros del nivel más caro. Entre 77 y 551 euros cuesta el abonos del público infantil, mientras que los jóvenes entre 149 y 329 euros. La 'Grada Gaztea' costará, en este caso, 236 euros para las nuevas altas. Como ya hizo el Alavés en su campaña, el club propone una promoción para familias. Se realizará un 30% de descuento para los carnés de categoría joven e infantil a partir del tercer miembro. Las unidades familiares se componen de miembros de primer grado como padres e hijos, pero también de segundo: abuelos, nietos y hermanos.