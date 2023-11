Ivanovic no descarta que el Baskonia siga fichando: «Estamos mirando»

El Baskonia aspira este viernes a continuar con su sobresaliente racha de victorias en la Euroliga ante un Mónaco complicado. Un equipo «con una calidad individual increíble» como el cuadro monegasco. «Es un equipo muy completo, en ataque y defensa. Duro, que defiende bien. Cualquier jugador puede decidir el partido», ha advertido el técnico azulgrana en la previa, que ha ofrecido este jueves. Por eso, pone el foco en su plantilla. «La responsabilidad en defensa individual será importante. Con una buena defensa, paciencia y saber qué queremos en ataque podemos luchar contra ellos», ha añadido.

Para el duelo de este viernes tiene a todos sus jugadores disponibles salvo Rogkavopoulos. Aunque varios de los recién recuperados aún deben recuperar su mejor tono físico. «Con tanto tiempo sin jugar les va a costar», ha advertido el montenegrino. Aunque el hecho de ampliar su abanico de opciones es positivo. «Para cualquier entrenador más jugadores es más opciones. Pero depende de cada partido, ya veremos».

Considera Ivanovic que la clave para seguir progresando es mirar al futuro y no centrarse en las victorias pasadas. «Creo que lo más importante es mirar adelante. Solo así podemos progresar», ha advertido. En ese sentido, el técnico no ha descartado que el equipo pueda seguir fichando, aunque cuente ya con trece jugadores en plantilla. «Estamos mirando. No nos engañemos pensando que ahora que hemos ganado no nos falta», ha añadido.

Será un encuentro especial para Chima Moneke. El nigeriano se enfrenta por primera vez al que fuera su equipo durante la segunda mitad del curso pasado. Un bloque que optó por no contar con él; una etapa que tampoco le gustó al ahora azulgrana. «Perdí mi alegría», explicaba hace unos meses en una entrevista en EL CORREO. Un hecho que puede servir como motivación extra. Aunque Ivanovic pide freno. «Está trabajando normal. Seguramente, él tiene el deseo de demostrar. Pero cuando quieres algo demasiado a veces no te sale», ha manifestado Ivanovic.