El renacer de Dani Díez: «Ahora que me siento importante es más fácil»

Dani Díez está de cumpleaños. Este viernes ante el Mónaco será su centésimo encuentro en la Euroliga: 24 con el Real Madrid, 47 con el Unicaja y 29 con el Baskonia. «Estoy muy contento y agradecido a los clubes en los que he jugado. Ojalá redondear esa cifra con una victoria importante», ha explicado antes del entrenamiento de este miércoles. «Estamos muy contentos de llevar cuatro victorias seguidas en la Euroliga. El trabajo que estamos haciendo está saliendo», ha celebrado.

Con Ivanovic, el equipo ha encontrado el camino. «Dusko es un entrenador con mucha experiencia y sabe lo que el equipo necesita. Ha hablado con nosotros para intentar que juguemos lo primero como equipo, nos pasemos el balón, juguemos con mucha confianza… creo que lo está consiguiendo. Y luego poner mucho énfasis en la defensa. En los partidos en los que no anotemos con facilidad, ganarlos desde la defensa», ha analizado sobre el juego colectivo.

Su situación también ha cambiado desde la llegada del montenegrino. Con él ha recuperado protagonismo y sus promedios se han disparado. Cree que esa confianza y la plenitud física son claves. «El golpe en el gemelo me mermó. Estar partidos sin jugar es difícil. Pero ahora que me siento importante es más fácil», ha detallado. Tiene claro su rol. «Trato de aportar mi experiencia y ayudar en lo que me pida el entrenador. Hay que seguir en la misma línea».

Las múltiples ausencias han favorecido ese protagonismo, pero Díez cree que la clave para sobreponerse a ellas es más colectivo que individual. «El equipo tuvo muchas bajas y se sobrepuso. Aportamos todos nuestro granito de arena para ganar y eso ha dado mucha confianza al equipo», ha detallado. Ivanovic confirmará este jueves en su previa si espera seguir recuperando jugadores ante un notable rival. «Tiene jugadorazos. Es una de las mejores plantillas de la Euroliga», percibe el alero baskonista.