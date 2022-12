Una nueva dimensión en el horizonte

Inmerso en pleno tercer mes de competición, el Baskonia es el gran hallazgo de lo que va de fase regular de la Euroliga. Las once jornadas disputadas las ha pasado en play off cuando los expertos le situaban inicialmente entre las seis últimas posiciones. Quedan aún dos tercios de competición, pero lo mostrado hasta ahora y el margen de progresión que aún se le atisba le abre un horizonte de ambiciones.

Los últimos partidos del conjunto de Peñarroya dan síntomas de madurez. Ha sabido encajar el golpe de las tres derrotas seguidos, con el claro toque de atención de Manresa, para imponer su estilo para derrotar al Zalgiris, competir de tú a tú en el Palau, aniquilar al Girona con una sobresaliente defensa inicial y doblegar al Armani Milán con un estilo diferente, más pausado, que al que acostumbra. Una secuencia de partidos que coincide con la disponibilidad de Enoch, un jugador que con su regreso podría generar un salto cualitativo a las credenciales azulgranas.

Al pívot estadounidense se le presume una evolución que ha estado paralizada por su molesta lesión de tobillo. Disputó los dos primeros partidos antes de ir directo a la enfermería. Sus casi dos meses de baja no le han permitido mostrar sus infinitas condiciones ni poner a prueba su lectura de juego, su debe el curso pasado. Se trata de uno de los fascinantes retos que se propuso Peñarroya al principio de temporada para mitigar sus lagunas defensivas y que ahora puede retomar con la ventaja de haber logrado el grado de competitividad deseado, objetivo indispensable del curso.

Encarrilar la Copa

Enoch, aún sin ritmo, errando ganchos en los que antes parecía infalible, permite al Baskonia ampliar sus registros ofensivos. Juego por encima del aro, poste bajo, un rango de tiro mayor que Kotsar y mayor poderío reboteador, dónde los azulgranas reduciendo las distancias de inicio de temporada. Aunque lanzando más que los rivales, es complicado rebotear más. A nivel colectivo, el ex del Obradoiro, que en verano acaba contrato, permite a Peñarroya situar a Costello en el puesto de 'cuatro' y a Sedekerskis, al que se le espera el viernes ante el Bayern, de alero. Así, queda reparado una parte del déficit físico de la plantilla y le permitiría competir mejor en el barro, dónde se le atragantan los resultados.

El balance de seis victorias y cinco derrotas iguala el mejor registro en un inicio azulgrana (en la temporada 2016-2017) con el formato actual de la Euroliga. Esta vez no deberá hacer la machada de remontar varios triunfos de desventaja para alcanzar el top-8, el que ha sido su sino los últimas temporadas. Si cumple con la teoría plasmada sobre el papel, siempre que le respeten las lesiones, el Baskonia vuelve a ser un claro candidato al play off. Mientras tanto, no puede perder de vista la sana costumbre de alcanzar la Copa del Rey que luce hasta en seis ocasiones en su palmarés. Mañana puede dejar encarrilar el pase tras dos ausencias en las últimas tres ediciones. Badalona espera en un futuro sugerente.