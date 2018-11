Liga ACB El Baskonia quiere seguir corriendo Shengelia intenta una cansta en un anterior duelo contra el Valencia en la Fonteta. / moisés castellña Los azulgranas se aferran a la guía marcada ante el Darussafaka para tensar su buena trayectoria doméstica IÑIGO MIÑÓN Domingo, 4 noviembre 2018, 00:28

Vuelta al calor del 'hogar'. El Kirolbet Baskonia se reencuentra con la que está siendo su competición más amable, una Liga ACB que de momento le sonríe. Pero con matices. El contendiente, el Valencia Basket (Buesa Arena, 19.30 horas), le va a exigir más que los anteriores, que no pasaron de meros 'sparrings'. «Es un rival directo, un equipo de Euroliga, de los mejores de la ACB. Todos te obligan a estar concentrado al cien por cien, pero hay veces en las que el adversario tiene más armas y más calidad, como es el caso. Es un partido muy difícil», reflexiona al respecto Pedro Martínez, consciente de que están ante el primer test serio en el torneo nacional.

El reto es mantener el nivel que el jueves destrozó al Darussafaka en Euroliga en apenas doce minutos de intensidad sublime entre el segundo y el tercer cuarto. «Somos un equipo en construcción, con automatismos que todavía no están fijados», recuerda Pedro Martínez. Curioso cuando el conjunto vitoriano ha mantenido nueve jugadores de la temporada pasada. Aunque sí es cierto que al bloque azulgrana aún no se le aprecia la fluidez de la continuidad, con dos jugadores, Shields y Hilliard, que, más allá de detalles individuales esporádicos, aún no han acomodado sus virtudes en el grupo.

El test valenciano

Con la asignatura pendiente del tiro exterior, ese buen rato exhibido el jueves es la aspiración del técnico catalán. Defender y correr, básicamente. La esencia azulgrana. Ser el Kirolbet Baskonia que quiere su entrenador y, a partir de ahí, competir contra el rival a virtudes y defectos. Pero que no sea por no poner los argumentos propios, añorados en algunos partidos europeos esta temporada. Enfrente, un Valencia Basket titubeante que, con idéntico balance de victorias y derrotas (3-3), aún no ha sabido competir contra equipos de su nivel.

Todavía no ha ganado ante un equipo de similar o mayor presupuesto que el suyo, insisten las crónicas a orillas del Turia. El conjunto de Jaume Ponsarnau, solvente e incluso cómodo ante adversarios teóricamente inferiores, ha perdido en ACB ante el Unicaja, el Real Madrid y el Barcelona, y en la Eurocopa contra el Zenit de San Petersburgo. «Además de encontrar a más jugadores en esos partidos, necesitamos encontrar más tono. Yo tengo la responsabilidad de intentar generar esta confianza para poder competir contra estos equipos tan buenos. En esos encuentros frente a rivales de más nivel hemos encontrado buenas actuaciones, pero no las suficientes para poder competir contra equipos que tenían más tono que nosotros. Juegan con más fuerza, más velocidad… Y a nosotros nos falta encontrar esto», reflexiona el técnico 'taronja', sabedor de lo que van a tener hoy enfrente en el Buesa Arena vitoriano.

Bajas 'taronjas'

«Jugamos contra un equipo que está a muy bien nivel tanto en ataque como en defensa. Yo destacaría sobre todo una virtud, no sé si en este momento en Europa hay un equipo que corra tanto y tan bien como el Baskonia. Están sacando el balón desde el rebote muy rápido, lo sacan con bote muchos jugadores y siempre con mucha velocidad. Y todos sus pívots corren y están siendo muy partícipes», destaca Ponsarnau. No es ningún secreto que el equipo alavés es mejor cuando corre. Lo hizo en ese tramo en el que rompió el duelo continental ante los turcos. Cuando analizaba el encuentro ante los otomanos, Pedro Martínez culminó el análisis de virtudes con un elocuente epílogo: «Y corriendo».

El de esta tarde es el primer examen doméstico serio que afrontan los de Pedro Martínez La clave

«Para poder competir contra ellos tienes que bajar su número de juego de carrera», insiste Ponsarnau, que, en su primera temporada en el banquillo valenciano, se presenta en la capital alavesa con las bajas de Antoine Diot, Rafa Martínez y Joan Sastre, tres ausencias exteriores que marcan la rotación valenciana.