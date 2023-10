El Baskonia retirará este viernes la camiseta de Luis Scola

El Baskonia homenajeará este viernes a una de sus mayores leyendas. Luis Scola regresará a Vitoria para asistir a la retirada de su camiseta azulgrana que la que el club llevaba ya un tiempo intentando cuadrar. El dorsal 4 que lució durante siete temporadas quedará para siempre en lo más alto del Buesa Arena en un acto que se realizará en la previa del encuentro ante el Partizan (20:30 horas), en el que será el comienzo de la cuarta etapa de Dusko Ivanovic al frente del banquillo de Zurbano.

Ambos mitos del club se reunirán sobre la pista en la que forjaron la actual grandeza del Baskonia. El argentino fue el capitán del combinado vitoriano que conquistó el doblete en 2002. Una ACB (2001-2002), tres Copas del Rey (01-02, 03-04 y 05-06) y tres Supercopas (05,06 y 07) brillan en el palmarés de Luifa, que en el verano de 2007 puso rumbo a los Houston Rockets a cambio de alrededor de 2,5 millones. Ni el propio Josean Querejeta se explicó el motivo por el que Scola no se marchó antes a la NBA en una despedida en la que le consideró el mejor jugador de la historia del club.

El ala-pívot bonaerense llegó a Vitoria en el verano de 1998, con 18 años, y se fue cedido dos temporadas a Gijón. El pasado 22 de octubre se cumplieron 23 años de su debut como baskonista frente al Joventut de Badalona. Desde entonces, defendió la elástica azulgrana en un total de 447 partidos, 303 de ACB y 144 de Euroliga, siendo así el cuarto jugador de la historia del club con más partidos como azulgrana. Además, logró alcanzar en tres ocasiones la Final Four de la Euroliga (05, 06 y 07) junto a la antológica final de 2001 ante la Kinder de Bolonia.

🎽 Baskonia retirará este viernes la camiseta a una leyenda del club, Luis Scola



Scola será el gran protagonista de la previa ante el Partizan. El Buesa Arena volverá a aclamar a uno de sus principales estandartes y procederá a contemplar su camiseta con su emblemático dorsal 4 en lo más alto del pabellón de Zurbano junto con las de Pablo Prigioni, Igor Rakocevic y Sergi Vidal. Parte de la época dorada del club reunida en una velada en la que el argentino podrá agradecerle todo lo que significó en su carrera. «Se ensañaba mucho conmigo, pero le tengo muchísimo cariño y hoy, en la distancia, entiendo perfectamente lo que hacía en ese momento», expresó recientemente en una entrevista en el programa 'Tirando a Fallar'.

Tras retirarse del baloncesto como jugador en los Juegos Olímpicos de 2021, Scola preside el Varese italiano y toma como ejemplo el Baskonia. «Son una marca registrada de lo que es el basket europeo. Claramente es mérito de Josean como líder y como visionario del proyecto y que convenció a tantísima gente. A mí ahora me toca liderar un proyecto deportivo (Varese) y me encantaría que algún día me pareciera a él», alabó la semana pasada en este periódico tras los 35 años de Querejeta al frente de la entidad.