El Baskonia sella el fichaje de Luwawu-Cabarrot hasta el 2026

Timothé Luwawu-Cabarrot (Cannes, 1995) es el segundo fichaje del Baskonia 2024-2025. El alero francés llega libre procedente del Asvel Villeurbanne tras una temporada notable a nivel individual con 13 puntos y 3,4 rebotes de media.

El jugador francés, formado en el Antibes de la región de Provenza, cuenta con una dilatada carrera en la NBA de la mano de franquicias como Piladelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls o Brooklyn Nets y Atlanta Hawks entre las temporadas 2016 y 2022. En total, 328 partidos en la Liga Norteamericana y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en el 2021.

Un alero con experiencia también en la Euroliga bajo las filas primero de Armani Milán, al que se incorporó una vez iniciada la temporada 2022-2023. Concluida la decepcionante campaña italiana en la máxima competición continental su contrato expiró y no formó parte del conjunto de Messina durante los play off de liga, en los que se alzaron con el título. El pasado verano firmó con el Asvel por tan solo una temporada, convirtiéndose en casi el principal referente ofensivo del penúltimo clasificado. Sin embargo, Luwawu-Cabarrot destaca por su físico y en su estancia en la NBA desarrollaba un rol defensivo.

El francés tendrá un verano sin compromisos tras quedarse fuera de la convocatoria para los Juegos Olímpicos de París. «Me quedé un poco sorprendido, un poco decepcionado... Muy decepcionado», corrigió. «Creo que fue la mayor decepción de mi vida, de mi carrera», expresó en un medio francés. Vitoria le servirá como plaza para reivindicarse. El seleccionador Vicent Collet justificó su decisión por la elevada competencia en el juego exterior bleu y desgranó alguna de sus cualidades.

«Es un alero tirador, por lo que es una posición relativamente cargada con Evan Fournier principalmente, Batum y Bilal Coulibaly. Así que no me veía llevándomelo. Es un excelente jugador, pero no hacemos la selección cogiendo a todos los mejores«, explicó.