El Baskonia sondea el fichaje de un base además del esperado refuerzo interior

El Baskonia atreviesa un momento delicado que le obliga a tomar decisiones. La dolorosa derrota en Fuenlabrada ha dado paso a dos jornadas de reflexión y mucho trabajo en las oficinas del Buesa Arena. Los males del equipo son recurrentes y pese a que muchos de los focos se centran en la figura del técnico, con un Neven Spahija en el alambre tras las dos últimas derrotas, siete en los nueve partidos de lo que va de año, la intención del club es hacer varios retoques en la plantilla.

Según ha podido saber este periódico, la entidad azulgrana ha iniciado la búsqueda de un refuerzo para el puesto de base. Se trata de un cambio de planes acelerado por los últimos resultados. Los reiterados problemas en la dirección de juego desde el inicio de la campaña no han sido solucionados con el añadido de Lamar Peters, que por su condición de extracomunitario no puede entrar en las convocatorias de la ACB al mismo tiempo que Baldwin y Alec Peters.

El base estadounidense llegó como revulsivo el pasado noviembre, y firmó hasta el final de temporada. Sin embargo, como suele ser habitual en el club de Zurbano, su contrato incluía una cláusula de corte que posteriormente ha sido extendida a raíz de la ampliación de la ventana de transferencias de la Euroliga. El mercado continental se cerrará el próximo día 23 de febrero a las 18:00 horas y será el momento en el que el club decidirá darle de baja si en cuentra un sustituto en estas dos semanas restantes.

Tanto la dirección deportiva como Spahija están satisfechos con el rendimiento y la actitud de Lamar Peters, pero ahora que solo va a poder jugar en la Euroliga si no media ningún contratiempo, consideran su ficha prescindible. A la temporada solo le quedan once partidos continentales -cerrará la temporada regular el 7 de abril en Moscú- en los que el club asume que no va a poder alcanzar las ocho primeras posiciones. Centra sus aspiraciones de salvar el curso en la ACB, donde la liga está prevista que termine el 15 de mayo y el Baskonia espera disputar los play off.

El reparto de la producción del juego con balón de Granger y Baldwin ha resultado escaso y la entidad se ha lanzado en la búsqueda de un tercer base comunitario o con pasaporte 'cotonou' para poder ser parte de la rotación también los fines de semanas. Sin embargo, el Baskonia da prioridad a la llegada de un jugador interior. Principalmente un pívot, aunque no se cierra puertas ya que busca un refuerzo con recorrido para la próxima temporada, una condición no tan sustancial en el caso del timonel dado que Baldwin acaba contrato en verano y se esperan cambios en la posición.

El pívot, operación prioritaria

La necesidad de un refuerzo interior se antoja acuciante. No obstante, el Baskonia se encuentra en medio de una situación de mercado compleja debido a la escasez desde el mismo. Lleva buscando pívot desde noviembre y de forma más intensa tras la rescisión de Nnoko a principios de año. Tal y como publicó este periódico, eu principal objetivo fue el francés Petr Cornelie, que quedó libre tras ser cortado por los Nuggets. El club le realizó una oferta sugerente para lo que resta de temporada y dos años más, pero el galo de 26 años se decantó por seguir en Estados Unidos. Se enroló en los Gran Rapids Gold, equipo que ejerce de 'filial' de la franquicia de Colorado en la denominada liga de desarrollo de la NBA, y está cuajando grandes actuaciones.

El mercado de la NBA acaba en la jornada de mañana y vive con intensidad sus últimas horas. Ese es el caladero sobre el que el grupo que encabeza Alfredo Salazar espera echar las redes sobre algún hombre alto que quede descartado. Después de haber analizado la situación de varios jugadores en Europa, entre ellas las de Ismael Bako (Manresa) y Maik Kotsar (Hamburgo), el grupo de trabajo considera que no le compensa o no puede pagar las cantidades necesarias para sacarles de sus equipos con la temporada lanzada y a punto de alcanzar su primer punto álgido. Llegados a este extremo, la próxima semana se presenta como el momento ideal para cerrar ambas operaciones ya que el equipo realizará una pequeña pretemporada durante la disputa de la Copa del Rey. Aunque el reloj, el calendario y la escasez de valores seguros corren en su contra.