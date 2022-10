El Baskonia sondea el mercado de pívots por la lesión de Enoch

Los nombres que aparecen en la agenda de posibles fichajes de la dirección deportiva del Baskonia rara vez se olvidan. El de Anzejs Pasecniks (Riga, 1995) surgió en 2015, cuando tras destacar en el VEF Riga y con las inferiores de Letonia, buscó un salto en su carrera. Entonces recaló en el Gran Canaria, pero siete años más tarde, después de haberse interesado por su situación en otras ocasiones, parecen reunirse todos los condicionantes para que el pívot letón acabe vistiendo de azulgrana.

Por el momento, el Baskonia ha comenzado a sondear el mercado de hombres altos, que junto al deseado exterior completa todo el espectro de posiciones. La lesión de Steven Enoch reviste más gravedad de la esperada inicialmente. Del esguince se pasó a «una lesión en la sindesmosis anterior de su tobillo izquierdo» que «le mantendrá apartado de la cancha en los próximos compromisos». ¿Cuántos? Nadie lo sabe. Pero su evolución diaria no está siendo favorable doce días después del percance y todo apunta a que, tras disputar los 72 partidos de la temporada pasada, le tocará estar alejado de la competición varias semanas más y sometiéndose a nuevas pruebas médicas que determinen cuál es el mejor tratamiento para lograr que la articulación recupere la estabilidad deseada.

Su ausencia ha dejado patente lo que era predecible al observar la configuración primigenia de la plantilla azulgrana. «Tampoco somos un equipo que vayamos sobrados para jugar en el poste bajo. Sobre todo con la baja de Steven», reconoció ayer Peñarroya tras las victorias contra el Partizan y el Zaragoza pese a las deficiencias interiores, especialmente a nivel defensivo. Tras solo tres semanas de competición, el esquema interior queda compuesto únicamente por Kotsar y Costello, inestable ante la exigencia del calendario pese a su notable rendimiento de ambos. Razón de peso y que ya experimentó la entidad azulgrana el curso pasado con la baja de Alec Peters y la desvinculación de Nnoko, para lanzarse en la búsqueda de otro pívot.

En este punto, el Baskonia ha vuelto a reparar en la situación de Pasecniks, agente libre después de ser parte fundamental de la salvación del Betis la temporada pasada. Según ha podido saber este periódico, los responsables de la dirección deportiva azulgrana se vieron ayer en Zaragoza con el representante del letón para iniciar las conversaciones. El pívot de 2,16 metros y que cumplirá 27 años en diciembre disputó la pretemporada con el Barcelona debido a las ausencias de los internacionales culés y estaría encantado de regresar a una Euroliga en la que ya disputó 22 partidos con el Gran Canaria.

En la isla estuvo asentado durante cuatro temporadas (2015-2019), hasta que en 2019 dio el salto a la NBA. Drafteado en el puesto 25 en 2017, encontró acomodo en los Wizards. En la primera temporada en Washington, interrumpida por la pandemia, tuvo bastante protagonismo. 27 partidos, 6 puntos y 4 rebotes en 16 minutos de media. En la segunda, solo tuvo una aparición en la Liga Norteamericana, con lo que se le cerraron las puertas al otro lado del Atlántico y el pasado noviembre se comprometió con el Betis con un impacto inmediato.

Más fuerte en ataque que en defensa

Su estilo de juego corresponde a un perfil similar al de Enoch. Con muchos recursos en ataque, con un amplio rango de tiro que le permite amenazar desde el triple, buenos movimientos en el poste bajo, móvil y rápido en transición pese su estatura, por lo que encajaría en la identidad mostrada por el plantel que adiestra Peñarroya. Dónde sufre como el estadounidense es en defensa, con lagunas tácticas y sin haber logrado desarrollar las condiciones físicas de su talla de siete pies en la labor de contención. Su paso por la NBA le ha permitido ganar peso y fortaleza en el cuerpo a cuerpo, por lo que su potencial y su margen de mejora sigue siendo muy alto. Con unas pretensiones económicas asequibles para el club azulgrana, el principal punto a negociar es la duración del contrato, temporal o a medio plazo, además del escollo de tener que abonar una compensación al Betis, que lo incluyó en verano en el derecho de tanteo.

En los próximos días, el Baskonia analizará todas las posibilidades. La directiva está satisfecha con el rendimiento de la plantilla azulgrana y es consciente de que necesita potenciarla de la mejor manera dentro de sus limitaciones, que a estas alturas de la temporada dificulta mucho la contratación de dos jugadores. Las dos plazas de extracomunitario están cubiertas con Howard y Hommes, lo que también limita la búsqueda mientras no se encuentre un pasaporte europeo o cotonou para esquivar hacer descartes en la ACB. Pasecniks, comunitario, cumple con todos los requisitos. De momento, Peñarroya cuenta con once jugadores a su disposición, cojea con la lesión de Enoch y ya se ha resignado a no contar con la pieza exterior que anhela desde pretemporada. El catalán está cumpliendo con las expectativas y la entidad trabaja en los despachos para tratar de satisfacer sus necesidades sobre la pista.