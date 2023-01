El Baskonia viaja a Belgrado con la baja de Howard

El Baskonia parte esta tarde en chárter hacia Belgrado con una sensible baja en la expedición. Markus Howard no jugará mañana ante el Partizan debido a su recaía en la lesión de espalda. Los dolores en la zona lumbra regresaron en el último cuarto del martes en Múnich y el estadounidense no ha podido completer ni la sesión de recuperación del miércoles ni el entrenamiento matutino de este jueves.

Según el parte médico del club, el anotador estará ausente «por precaución» y se queda en Vitoria trabajando con los servicios médicos del club. «Queda pendiente de evolución» de cada al duelo del doming ante el Joventut, en ACB, y al importante partido del próximo jueves en el Buesa ante el Barcelona.