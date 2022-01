El Baskonia viaja a Madrid con las únicas ausencias de Marinkovic y Raieste Spahija podrá contar con once jugadores a su disposición para tratar de dar la sorpresa en Madrid después de quince días sin competir

Tenía ganas ya Neven Spahija de regresar a la rutina de partidos tras ser el primero del vestuario baskonistas en contraer el Covid. «Fue muy difícil estar lejos del equipo. Yo no tuve síntomas graves pero ser positivo y estar 14 días en casa es malo. No me gustó nada», ha declarado esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro de m