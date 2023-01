El Baskonia vuelve al mercado de fichajes por la baja de Henry

Pierriá Henry está de baja y nadie se atreve a pronosticar cuándo reaparecerá. Las previsiones no son halagüeñas y la preocupación en el club es latente. Según ha podido saber este periódico, la dirección deportiva rastrea el mercado en busca de un fichaje que reemplace la ausencia del base estadounidense. Con los condicionantes de poseer un pasaporte comunitario para poder jugar en ACB junto a Howard y Hommes, que copan las fichas de extracomunitarios, y a que el presupuesto azulgrana no permite demasiadas alegrías en materia de abonar traspasos.

Se trata de una situación similar a la acontecida en octubre con la lesión de Enoch, que en un principio no parecía revestir gravedad. El club buscó la llegada de Pasecnikcs durante dos meses, pero no llegó a un acuerdo económico con el Betis, poseedor de sus derechos y el pívot no tuvo sustituto durante los casi dos meses que estuvo de baja. El parte médico de Henry asegura ahora que el timonel sufre «molestias musculares en el sóleo de su pierna derecha». Quedaba «pendiente de evolución» el viernes pasado, pero nueve días después nada hace pensar que es favorable.

Con la mosca detrás de la oreja, el Baskonia ya se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un reemplazo. Sabedor de que es imposible encontrar un jugador de su calidad e impacto inmediato en el equipo, el club entiende que la buena trayectoria del equipo y la ilusión que transmite la afición, de nuevo entregada a la causa, bien merece un esfuerzo. Si se quiere pelear por alcanzar las máximas cotas posibles, no parece sostenible tener que hacerlo en clara inferioridad de condiciones al resto de transatlánticos europeos, exprimiendo a Darius Thompson, el único base natural disponible ahora en la plantilla.

Los remiendos de Kurucs y Marinkovic no están dando resultado hasta el momento en la dirección de juego ante las atléticas defensas de la máxima competición continental. Howard sí que es capaz de dejar atrás a sus pares y compartir el balón con rigor, pero de una manera que su capacidad anotadora se diluye. Le genera un desgaste que le impide jugar unos contra unos con asiduidad y, en definitiva, ser tan diferencial. Por lo que el club estudia las posibilidades de reforzarse con un jugador que llegue para mantener el ritmo de juego cuando Thompson esté en el banquillo, mientras trata de esclarecer el percance de Henry.