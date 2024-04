El Baskonia vuelve al play off cinco años después. ¿Cuándo se juega?

El Baskonia vuelve a estar entre los grandes de la arena continental. El equipo de Dusko Ivanovic ha logrado este viernes derrotar a la Virtus de Bolonia en el último duelo del play in y, por lo tanto, ha logrado la clasificación para los play off de la Euroliga, donde se medirá al Real Madrid. Es decir, entre los ocho mejores del continente. Rompe de esta forma una pequeña tendencia en contra de la escuadra de Zurbano.

Baskonia 89 - 77 Virtus Bolonia

¿Cuándo se jugará la serie? El Baskonia deberá arrancar como visitante en el WiZink Center. El primer encuentro será el próximo martes 23 a las 21 horas. Misma hora, pero dos días después, del segundo duelo. El tercero se disputará ya la semana siguiente, el miércoles 1 de mayo a las 20.30 horas en el Buesa Arena. El cuarto, si fuera necesario, sería dos días después a la misma hora. El potencial quinto quedaría con un horario por determinar.

Las fechas del play off 1º partido (Madrid) Martes 23 a las 21 horas

2º partido (Madrid) Jueves 25 a las 21 horas

3º partido (Vitoria) Miércoles 1 a las 20.30 horas

4º partido (Vitoria) Viernes 3 a las 20.30 horas

5º partido (Madrid) Por definir

Vuelve al play off tras una notable ausencia. Llevaba cinco años sin saborear las mieles de las eliminatorias. En realidad son cuatro cursos, porque en la temporada 2019-2020 no se jugó este ronda debido a la pandemia de coronavirus. La última presencia azulgrana fue en la temporada 2018-2019. Entonces cayó en cuatro partidos contra el CSKA de Moscú. Su último partido de play off data del 26 de abril de 2019. Era un año especial, ya que entonces la Final Four se disputó en el Buesa Arena.

También había disputado los dos play offs anteriores. Eran todos desde la puesta en marcha del nuevo formato de competición en la temporada 2016-2017. Ese año entró como séptimo clasificado y fue superado por el CSKA. Al año siguiente fue también séptimo, pero entonces cuajó una brillante eliminatoria ante un Panathinaikos al que eliminó en cuatro partidos.

Los cruces.

El resto de eliminatorias ya estaban configuradas. El Panathinaikos arrancará como local contra el Maccabi, vencedor del duelo del martes contra el Baskonia. El tercero, el Monaco, se enfrentará al Fenerbahce. El cuarto, el Barcelona, tendrá factor cancha frente al Olympiacos, quinto. Todos, camino de la Final Four de Berlín.