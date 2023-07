El baskonista Sedekerskis jugará el Mundial con Lituania

Tadas Sedekerskis disputará el Mundial de baloncesto con su selección, Lituania. El alero del Baskonia forma parte de la lista de quince jugadores anunciada por el combinado báltico para el torneo, que se disputa entre agosto y septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. Será, por lo tanto, uno de los azulgranas en posponer su regreso a Vitoria.

Sedekerskis vuelve a una gran cita con Lituania. Pudo jugar el año pasado el Eurobasket, pero optó por renunciar tras una difícil temporada en el Baskonia, donde apenas tuvo recorrido de la mano de Spahija. Así, optó por quedarse en Vitoria y redoblar esfuerzos durante la pretemporada para ganarse la confianza de Peñarroya, como así ha sido.

En la lista figuran otros nombres ilustres como los de Valanciunas, Rokubaitis o Brazdeikis. Pero no está un Giedraitis todavía pendiente de definir su futuro en la escuadra baskonista. El alero renunció hace unas semanas a participar en el torneo por motivos personales. No es la única baja sensible de Lituania. Tampoco están Savonis, Ulanovas, Grigonis o Lekavicius.