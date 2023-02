«La canasta que anota Pete antes del tapón final… esa sí me dolió»

«¿Aquella noche era su cumpleaños? Pues ¡felicidades Pete!, que no te dije nada». El talante desenfadado de Berni Rodríguez le permite rememorar con un sentido del humor privilegiado uno de los momentos más agridulces de su carrera. La final de una Copa del Rey con la que no contaba y de la que acabó siendo protagonista desafortunado. «¡Qué partidazo! Qué locura, el tiro libre de Gomis…». En aquel lanzamiento adicional tras la quinta falta de Splitter tuvo el triunfo el Unicaja, pero el base falló y el partido se fue a la prórroga. Ahí aparecen las dos jugadas providenciales de Pete Mickeal, autor de nueve puntos en el tiempo extra, que el escolta malagueño mantiene frescas en la mente. «La canasta que me anota antes del tapón final… esa sí me dolió».

El alero estadounidense se quedaba sin tiempo y fue hacia la canasta. El histórico '5' malagueño le frenó a cinco metros del aro. «La defensa era muy buena, eso pensé yo. Lo que pasa que cuando juegas contra los mejores, pues no te queda otro remedio que comerte alguna en la cara». Al momento, apenas tuvo tiempo de digerirlo. El juego, con 100-98, no se detuvo. No quedaban tiempos muertos y Aíto marcó un dos contra dos. «Bloqueo y continuación de Archibald que, en paz descanse (falleció de forma repentina en enero de 2020), no quiso lanzar o no sé si no se vio en la mejor situación» y le sacó el balón al campeón del mundo de 2006. «Yo no me esperaba y Pete estaba muy cerca. Lancé lo más rápido posible pero…». El Baskonia se convirtió en campeón de Copa por sexta y última vez hasta la fecha. Todo por imperativo de Pete Mickeal, con el que compartió vestuario unos meses en Murcia en 2014. «Ahí entendí por qué era de los mejores en la prórroga. Pese a que acaba de recuperarse del problema del pulmón y no estaba en su mejor momento, tenía un nivel competitivo, ganas y afán de ganar partidos increíbles. Y en momentos de igualdad, era donde él daba un paso adelante. Se encendía y claro, pasó lo que pasó aquel día». Catorce años después, el '5' del Unicaja, cuyo dorsal cuelga ahora del techo del Carpena, se muestra fascinado de haber competido de aquella manera ante «un Baskonia de la leche». «Era el primer año de Aíto en el club. Teníamos cierto prestigio y bagaje de años anteriores, pero no estaba siendo una temporada hiper brillante y casi que me sorprendió jugar la final y hacerlo mano a mano con aquel equipazo». Por ser justos con la historia, en la hemeroteca queda el único título de ACB que acogen las vitrinas de Los Guindos y del que el malagueño se encargó de levantar en el Buesa en 2006. La una por la otra. Retirado en 2016 y tras un primer año como director deportivo del Betis –«una y no más»–, Berni es embajador del Unicaja, comentarista de DAZN y TVE, fundador de una academia en la que potenciamos el baloncesto para chicos con diversidad funcional cognitiva –«espero que estés grabando porque como tengas que apuntar…»– y director, junto a José Manuel Calderón, de una ciudad deportiva premium en Fuengirola. En su pronóstico, ve «más opciones que nunca» de desbancar a Madrid y Barça. «Un Baskonia como el de este año, que juega a ese ritmo y esa velocidad, no te puede extrañar que gane la Copa».