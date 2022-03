Bilbao Basket-Baskonia, en directo

17:30 Nueva falta que fuerza Enoch, para el que pedían pasos. 17:29 5.25 al descanso

17:29 El baskonismo recupera la esencia del derbi Más de un centenar de seguidores azulgranas acompañan al equipo de Spahija en Miribilla

17:29 Se le escapa de las manos el balón a Rafa Luz. Estaba ya también al filo de la posesión. 17:29 Otra asistencia más de Granger para Enoch. 24-33 17:28 Inglis falla su lanzamiento 17:28 Costello que no anota... Enoch no llega al palmeo 17:28 No entra el triple de Goudelock

17:27 Mueve ya la bola Bilbao Basket...

17:26 24-31 en Miribilla, con 7 minutos aún para alcanzar el descanso. 17:26 Tiempo muerto en pista. 17:26 Ojo que se calienta Fontecchio con el banquillo de Bilbao Basket... algo ha pasado por ahí... afortunadamente no va a más. 17:25 Para el partido Alex Mumbrú

17:25 Fontecchioooooooo!!!!!!!!!!!!!! Triplazoooooo!!!!!!

17:25 Quería responder Reyes, pero falló 17:25 Grangerrrrrr!!!!!!! repitiendo desde el tripleeeeee!!!! 24-28 17:24 Hay falta sobre Granger, le cae a Goudelock. Segunda. 17:24 Triple de Goudelock!! 24-25 17:24 21-25

17:24 Qué potencia!!!!!!!!!!!!!!

17:24 Vaya matazo tremendo de Enoch!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17:23 Baldwin remontando línea de fondo... le saca la falta a Rousselle 17:23 Withey percutiendo contra Enoch... no anota pero se quedan el rebote. Es lucha. La flecha le da la posesión a Baskonia. 17:22 Con fortuna, eso sí, pero dentro. 21-23 17:22 Granger!!!!!!!!!! Tripleeeeeee!!!!!!!

17:22 Nuevo triple que fallan los hombres de negro

17:22 Enoch no logra superar a Withey bajo aro 17:22 No va el triple de Rousselle 17:21 Cortito el lanzamiento de Enoch, falla. 17:21 Inglis en 4 metros... canasta. 21-20 17:21SEGUNDO CUARTO EN MARCHA. Juega ya Bilbao Basket.

17:19 No arrancó nada bien Baskonia el partido, pero ha ido ajustando mejor en defensa para cerrar espacios. El juego interior, como se esperaba, está costando. Delgado está ganando esas acciones. 17:19TERMINA EL PRIMER CUARTO. 19-2017:19 Rousselle desde muy lejos... al aro 17:19 Enoch tiene que lanzar de 3 porque no tenía líneas de pase... falla 17:18 Mete la mano Rousselle, es falta. Todavía no estaban en bonus.

17:18 Queda tiempo para un par de ataques

17:17 Withey se cuelga del aro... Peters estaba por los suelos pidiendo una falta que no señalaron 17:17 50 segundos 17:17 Granger por dentro para Enoch, canasta!!!!! 17-20 17:17 Reyes desde la esquina... esta vez no 17:17 1.20 en el reloj

17:16 Enoch con algunos problemas... pero se saca un canastón!! 17-18