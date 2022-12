Breogán - Baskonia, en directo

19:06 El Breogán no logra aprovechar la contra 19:06 Otro pase imposible para Enoch... nueva pérdida 19:05 Quería responder Sergi García, pero falló 19:05 Bien movido el balón hasta llegar a Rokas.... Triple!!!!! 4-6 19:05 Bombita de Bamforth... canasta. 4-3 19:05 No va el triple de Thompson

19:04 Sergi García en media distancia... para dentro. 2-3

19:04 Manos blandas de Enoch ahora... no se esperaba ese pase en la pintura. Pérdida. 19:04 Se sale de dentro el gancho de Happ, Enoch aseguró el rebote 19:04 Personal de Enoch, la primera del encuentro 19:03 Tripleeeeeee de Kurucs. No ha podido empezar mejor, gorro y triple. 0-3 19:03 Muy forzado el lanzamiento de Momirov, no tocó ni aro. Gran defensa.

19:02 Kurucs le pone el gorrito a Bamforth en la penetración. Les quedan 8 para jugar de fondo.

19:02 La primera posesión se la queda el Breogán 19:02BALÓN AL AIRE... COMIENZA EL PARTIDO EN LUGO!!!19:01 Todos colocados ya en la cancha... 19:01 El Breogán forma con Bamforth, Momirov, Sergi García, Happ y Nakic 18:59 Últimas arengas e instrucciones para los jugadores en torno a sus banquillos...

18:56 En el Pazo dos Deportes se termina ya con la presentación de los equipos... como se esperaba, hay una muy buena entrada en el pabellón gallego

18:55 Este será el cinco inicial de Cazoo Baskonia en Lugo!!!

18:41 Ambiente excepcional en el Pazo dos Deportes gallego, donde el Breogán tratará de hacer tropezar al cuadro azulgrana. Para ellos sería una victoria de enorme mérito que les acercaría a su objetivo de tratar de colarse en la Copa.

18:38 center no-repeat #999999;cursor:pointer;top:-8px; border-radius: 2px;">↵ Howard se cae de la convocatoria en Lugo Peñarroya descarta al estadounidense para el duelo de esta noche ante el Breogán después de retirarse renqueante de la espalda en el último encuentro

18:38 La noticia a esta hora de la tarde es lo que más o menos se podía intuir en las últimas jornadas. Markus Howard finalmente no se ha recuperado y será baja. En su lugar, entra en el roster Rokas Giedraitis.

18:37 Un pulso incandescente contra la relajación El Baskonia expone su racha triunfal en la «cancha caliente» de un Breogán que lucha por volver a la Copa