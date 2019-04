El camino de los contendientes a la Final Four de Vitoria Anadolu y Real Madrid se anotan sus primeros triunfos en el cruce de cuartos SERGIO EGUÍA Jueves, 18 abril 2019, 12:19

1-0 Anadolu 75 - Barcelona 68 Micic marca el camino en la primera victoria del Anadolu

Podría aburrir de tanto repetirlo, pero uno nunca se cansa. Qué buen jugador es Vasilije Micic (30 de valoración) y qué estado de forma tiene el Anadolu de Ergin Ataman. Nunca defraudan Adrien Moerman o Bryant Dunston, que taponó a Singleton cuando soñaban con la remontada. En el siguiente ataque, con cinco de ventaja y 20 segundos en el reloj, el serbio dibujó otro dos más uno para cerrar el asalto. Anadolu, 1-Barcelona, 0. El viernes repiten. Mismo escenario.

Es extraño, pero Svetislav Pesic no supo anoche cómo evitar las incesantes penetraciones de los bases turcos. Acertó a remontar, en el segundo cuarto, un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba de inicio, con el Anadolu liderando por once al final del primer parcial (26-15). Tampoco fue tan complicado. Se trataba de quitar a Thomas Heurtel, al que Micic superó por todas partes, y fiarse del talento de Kevin Pangos y un quinteto pensado para correr: con Hanga de dos, Kyric de tres, Singleton o Smits de cuatro y Oriola de pívot.

El base canadiense del Barça Lassa le ganó el duelo a Shane Larkin y con 10 puntos en 8 minutos ponía un esperanzador 28-26. Hanga anulaba a Beaubois, en un emparejamiento con morbo baskonista. Claver estaba bien. Oriola negado de cara al aro no desentonaba ante los 2,21 de Pleiss y saltaban chispas en la pintura entre Singleton, Smits, Moerman y Dunston. Gozo puro para el que carecía de preferencias.

Dos bases para el Efes

Entonces, Ataman dio por terminado el descanso de Micic. Colocó a su pareja de bases juntos en pista y con el regreso de Heurtel, que no tuvo el día, los turcos volvieron a escaparse. 40-36 al descanso. Todo por decidirse. O no. Ambos entrenadores apostaron por el barro. Forzando técnicas, llegando a rozar lo violento bajo los aros... El Efes se sintió más cómodo y alargó hasta los once el margen.

Con Larkin mejor, igualando la aportación de Pangos y clonando movimientos en el resto de posiciones, el encuentro se fue acercando al final. Que parecía escrito hasta que Pesic apostó otra vez por la velocidad. Alternó la defensa de Micic con Hanga y Blazic, puso a sus interiores a la carrera, bien asistidos por Pangos y después Heurtel y a dos minutos de la bocina se puso a cinco, 71-66. Sólo un espejismo.

1-0 R. Madrid 75 - Panathinaikos 72 El Madrid se anota con gran sufrimiento el triunfo ante Panathinaikos

El Real Madrid venció al Panathinaikos y se anotó el primer punto del play-off pero sufrió mucho y tras dominar durante casi todo el partido tuvo que recurrir a un épico final. Jeffery Taylor fue el gran protagonista del primer acto. Autor del 6-0 inicial, el alero sueco fue el máximo anotador, acabó con 11 puntos, además de cargar con la máxima responsabilidad en la defensa de la estrella del Panathinaikos, Nick Calathes.

El dominio del equipo de Pablo Laso fue más claro en el segundo acto pero no consiguió una traslación directa al marcador, aunque logró alcanzar la bocana de vestuarios con un 43-35. Un mate en contraataque de Taylor abrió el tercer periodo, en el que el Madrid estuvo enchufado con otro 6-0 (49-35, m.21.45).

Con todo, el Panathinaikos volvió a demostrar que todavía no había dicho su última palabra y la segunda asistencia de Calathes en el partido sirvió para que Vougioukas anotara el 64-61 (m.33.30). Calathes anotó el triple del empate y Thomas el que dio la primera ventaja al equipo griego, 64-67 (m.35).

Carroll, con dos tiros libres convertidos, devolvió al Madrid a números positivos, 73-72, a falta de 54.7 segundos. Campazzo, a 14.5 segundos para el final, anotó dos nuevos tiros libres y una defensa numantina cerró el primer punto para el conjunto blanco.