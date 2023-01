«Nos han castigado mucho en el rebote», destaca Peñarroya

Con rostro muy serio y algo molesto, Joan Peñarroya se ha mostrado crítico en la derrota del Baskonia sobre el Barcelona, especialmente en el apartado del rebote. «El Barcelona ha estado mejor. No hemos tenido ese puntito de acierto, hemos fallado varios tiros desde el triple y nos han castigado mucho en el rebote», dijo el catalán.

Aún y todo, el técnico baskonista reconoció que en todo momento estuvieron «agarrados al partido, siendo consistentes en defensa, son aspectos positivos en ese sentido. Hemos competido de tú a tú, con opciones reales». Analizando el duelo, Joan Peñarroya reconoció que el equipo de Jasikevičius les castigó mucho «en el rebote ofensivo, han sabido sacar jugo a eso. Hay situaciones en las que hemos estado desajustados y ellos han cargado muy bien esas situaciones. Han tenido más atleticismo que nosotros, debemos corregir eso de cara al partido del fin de semana».

Por otro lado, el poco acierto desde el triple ha evitado que el Baskonia «no estuviera más cerca del rival en el marcador. Hemos tenido opciones, pero nunca nos hemos puesto por delante. Hemos fallado, si no me equivoco, unos once triple consecutivos, y varios de ellos de jugadores que han estado más acertados en otros encuentros». Por último, habló sobre el estado físico de Pierriá Henry, dejando claro que «aún debemos esperar» para ver al francés sobre la pista.

«Hemos parado a Howard»

Por otro lado, el técnico del Barcelona, Šarūnas Jasikevičius, alabó el buen papel de sus jugadores ante un Baskonia que «nos ha puestos las cosas difíciles hasta el final en una cancha que tiene una afición muy entregada y muy loca».

En relación a la clave del triunfo, destacó la defensa sobre Markus Howard: «Han estado muy bien sobre él. Lo hemos parado. Ha fallado algunos tiros abiertos, pero es un jugador difícil de parar. No ha entrado en el partido, se le ha visto poco cómodo y eso es algo complicado de conseguir en el Buesa Arena»