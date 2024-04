Las 10 claves del Real Madrid - Baskonia de esta noche

Concedamos el papel de favorito al Real Madrid en el cruce de cuartos de la Euroliga con el Baskonia. Lo es por ser el primero de la fase regular, por su interminable plantilla y porque, al fin y al cabo, es la tesitura en la que mejor se mueve la escuadra azulgrana. Los números y las sensaciones inclinan las apuestas hacia los madridistas. Que todo juegue en contra es el mejor escenario para alimentar la rebeldía de los de Ivanovic. La eliminatoria se presenta desigual, pero entraña ciertas claves con las que el Baskonia puede aspirar a la hazaña.

1 Mentalidad La hora del carácter... y el buen baloncesto

El Baskonia vuelve a los play off de la Euroliga después de cinco años de espera. La mentalidad azulgrana debe ir de la mano con la mejor versión baloncestística sobre el parqué. Si se trata de ganar tres encuentros al Real Madrid, la fe y el espíritu de lucha se presuponen en un equipo acostumbrado a sufrir a lo largo de la temporada. Pero se precisa lo esencial, un juego armónico, compacto y coral.

2 Labor de todos Howard y sus lugartenientes

Markus Howard es el hombre que marca el termómetro ofensivo azulgrana. Ha anotado 14 o más puntos en sus últimos ocho duelos de la Euroliga. Es el jugador a buscar, pero el Baskonia tendrá que encontrar otras alternativas. Y más debido a la ausencia de Chima Moneke.

3 Peligro, 'txapelas' Las torres gemelas merengues

El Baskonia encara un duelo en apariencia desigual bajo los aros, donde Walter Tavares y Vincent Poirier ejercen su dominio. El interior francés lidera la clasificaciones de máximos taponadores de la presente Euroliga (1,5 txapelas por partido). Le sigue de cerca su compañero caboverdiano (1,4). A Kotsar y Costello les tocará bailar con estos gigantes.

4 Primerizos Novatos en el play off

La experiencia suele ser un grado cuando se llega a la especial atmósfera de un 'play off', pero el Baskonia tendrá que echar mano del descaro del novato. ¿Por qué? Tan solo dos jugadores de la plantilla azulgrana han disputado en alguna ocasión una eliminatoria continental. Uno de ellos es Moneke, el pasado curso con el As Mónaco, y está lesionado. El otro es Dani Díez, que disputó 4 encuentros con el Real Madrid en 2014. Los componentes de la plantilla merengue acumulan entre todos 193 duelos de play off de Euroliga.

5 Sufrir atrás Fidelidad a un estilo, pero sin olvidar la defensa

A estas alturas, el Baskonia ya no engaña a nadie. Sonríe cuando el acierto en ataque está de cara y le cuesta vivir en marcadores bajos y luchas embarradas. Tampoco es el momento de renunciar al estilo ya marcado, aunque la escuadra azulgrana no puede descuidar su defensa. Su mejora en este aspecto ayudó lo suyo en el triunfo ante el Virtus. Mientras, el Real Madrid tiene las cosas más fáciles para apretar las tuercas atrás. Es el equipo de la Euroliga que menores porcentajes en tiros de dos y de tres permite a sus rivales.

6 Fuera del guion Territorio para las sorpresas

Los play off sirven para que las estrellas brillen como les corresponde a su sueldo, pero también son escenario para 'invitados' imprevistos. El jugador relegado en la rotación de cualquier equipo puede dar un paso al frente para ejercer un papel decisivo dentro de la estrategia de equipo. En las filas azulgranas puede haber varios aspirantes: Rovkavopoulos, Dani Díez, un Jordan Theodore desaparecido en los últimos partidos... ¿Por qué no también Raieste?

7 Un 'ochomil' La dimensión del muro blanco

Seguro que los siguientes datos están en la hoja de scouting del cuerpo técnico baskonista. Se trata de números que definen la dimensión del muro al que se enfrenta el conjunto vitoriano. El Real Madrid no solo ha sido el primero de la fase regular. También lidera el ranking estadístico de valoración (106 de media), es el mejor equipo reboteador (36,8), el asistente más productivo (20,5) y el máximo taponador (3,5). No solo tiene de todo en su arsenal, también hace muchas cosas muy bien.

8 Viejos conocidos Recelos entre equipos 'vecinos'

Nunca lo dirán en público, pero es cierto que a ningún equipo le gusta medirse en los cuartos de la Euroliga contra un rival de su misma competición doméstica. De tanto coincidir en diversos frentes, los contendientes acaban recitando de memoria los sistemas de juego rivales. El Baskonia y el Real Madrid juegan por primera por primera vez por un puesto en la Final Four. Los vitorianos ya jugaron contra otro equipo ACB en los play off de la temporada 2008-09. Fue contra el Barcelona, vencedor una serie

9 La fuerza de Tadas El peso del capitán baskonista

Howard es la gran estrella azulgrana, pero el liderazgo de Tadas Sedekerskis es clave para pulsos de alto voltaje como el que espera en el WiZink Center. El capitán escala sin pausa en la jerarquía azulgrana, duda menos a la hora de tomar lanzamientos comprometidos y sigue siendo un termómetro en facetas del juego como la defensa o el rebote. Además, sus responsabilidades se multiplican en el puesto de 'cuatro' debido a la ausencia de Moneke

10 El duskismo resurge La reivindicación de Ivanovic

Dusko Ivanovic ejerció de apagafuegos en el inicio de temporada al sustituir al despedido Joan Peñarroya hasta alcanzar una frontera en la Euroliga que pocos esperaban ver cruzar a su equipo. Y lo ha hecho sin un segundo base claro y sin un 'cinco' con el que suturar la lesión de Diop y las limitaciones físicas de su batería interior. El montenegrino vive el momento sin pensar qué sucederá al cierre de la presente campaña, cuando expire su contrato. Que el Baskonia se disponga a disputar los play off de la Euroliga demuestra que su fórmula ha vuelto a funcionar.