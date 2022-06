Compás de espera por Baldwin, al que el Baskonia quiere renovar hasta 2024

El Baskonia ya está manos a la obra en su afán por retener a Baldwin. Según ha podido saber este periódico, el club azulgrana le trasladó a los agentes del estadounidense una oferta de renovación por dos temporadas, hasta 2024, escasos días después de la finalización de la temporada. Una propuesta que está siendo objeto de estudio por parte del base, que, desde que se iniciaron las conversaciones hace ya varias semanas, ha mostrado su disposición por continuar un año más en Vitoria.

Una vez superado el periodo de adaptación con la llegada de su primer hijo, le atrae seguir desarrollando la vida familiar que ha adoptado en la ciudad. Sin embargo, aún quedan varios asuntos para que ambas partes puedan cerrar el acuerdo. Baldwin solicitó hace unos días tener una conversación que aún no se ha producido con el nuevo entrenador Joan Peñarroya, que mañana será presentado.

El timonel quiere saber qué planes tiene para él el técnico catalán y cuál será su idea de juego. Un intercambio de valoraciones lógico para medir cuál puede ser la relación entre el jefe del vestuario y el que debería ser uno de los pilares del equipo, ambos con un carácter sumamente competitivo y temperamental. Fructífera en el caso de Spahija o Trinchieri, improductiva con Dusko Ivanovic y Bartzokas, con el que solo coincidió dos meses en su convulsa temporada en el Olympiacos.

La entidad vitoriana aspira a mantener en sus filas al jugador que mayor impacto ha causado en la campaña recién concluida. Félix Fernández le calificó ayer como la «brújula» y el «temporizador» de la última campaña azulgrana. Consciente de que «hay algunas cosas que tiene que reconducir y controlar» pero seguro de que con estabilidad va a ser un jugador diferencial«. El ex del Bayern llegó al pasado verano como una apuesta ya fuerte y ahora espera serlo aún más. Está dispuesto a renunciar a ofertas superiores como ya hiciera cuando se decantó por el Baskonia, lo que no quiere decir que no requiera un sueldo importante.

Además, el base de Nueva Jersey tiene predilección por los contratos de corta duración. Su sueño está en intentar regresar a la NBA, por lo que incluirá una cláusula de salida que el club azulgrana ve con buenos ojos, aunque la extensión del posible nuevo vínculo también será materia de negociación durante la próxima semana. El Baskonia está bien situado en la carrera por mantener a su pieza más preciada, tanteada también por otros gigantes europeos con la cartera más llena tras su excelso final de campaña en la Euroliga (16,7 puntos, 5,9 asistencias y 4,4 rebotes en 2022).