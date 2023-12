¿Cortar a Chiozza? «Puede ser o no»

La incógnita sobre la continuidad o no de Chris Chiozza sigue en el aire. A pesar de que su contrato cuenta con una cláusula de corte que puede activarse a finales de esta semana, ni el club ni el propio Dusko Ivanovic confirman ni desmienten si estamos ante los dos últimos partidos del jugador con la camiseta baskonista. «Puede ser o no», ha respondido escuetamente el técnico montenegrino este miércoles

Sobre las dificultades para traer una nueva incorporación, Ivanovic ha argumentado que «la razón principal de que no fichemos es que faltan jugadores en el mercado«. »Como nosotros, hay otros clubes buscando y es muy difícil. Hay muy pocos buenos jugadores a mitad de temporada», ha señalado sin querer ofrecer más pistas sobre los movimientos del Baskonia.

Después de la salida de Mannion y su debut la pasada semana con la camiseta del Varese anotando 26 puntos, 21 de ellos en el último cuarto, cuestionado por las excelentes prestaciones del timonel italiano, el técnico baskonista ha reconocido que, «es un muy buen jugador que aquí simplemente no se adaptó, no solo conmigo sino con anterioridad. No encontró su sitio en el equipo. No me ha sorprendido su buen partido. Nosotros no tenemos mucho tiempo para entrenar y subir la forma de los jugadores entrenando. Eso significa que un jugador solo puede coger el ritmo durante el partido«.

El técnico del conjunto alavés no quiso dar más explicaciones a los más de 30 minutos por partido de Codi Miller -McIntyre. ¿Le puede pesar el exceso de minutaje? «No, no», ha zanjado.

La buena noticia en la previa al choque que enfrentará al Baskonia frente al Armani en Milan este jueves, es el regreso de Matt Costello tras superar una lesión de tobillo que se produjo en el choque de liga ACB frente al Joventut de Badalona el pasado 3 de diciembre. El pívot de Míchigan se ha perdido ocho partidos. «Él está con muchas ganas, pero nunca se sabe. Espero que nos pueda ayudar», ha confirmado.