Costello abre la puerta a jugar el Mundial con Costa de Marfil

Matt Costello hizo efectivo su pasaporte costamarfileño en el verano de 2021. Disputó el Afrobasket con el combinado africano, se colgó la medalla de plata y se despojó de la etiqueta de extracomunitario en la ACB, último requisito para hacer efectivo su fichaje por el Baskonia hasta 2024. El campeonato cambió el paradigma del interior estadounidense sobre el continente negro. «Cuando pisas África por primera vez te das cuenta de lo injusto que es el mundo», contó en EL CORREO en sus primeros días en Vitoria.

Una incursión por interés deportivo que Costello no quiere que se quede ahí. Costa de Marfil es uno de los 32 países que disputará el Mundial de Baloncesto que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. Está encuadrada en el Grupo G con España, Irán y Brasil, que jugará en Yakarta. «Tengo que hablar con ellos para averiguar mi situación. Si quieren, podría ser», explica el interior estadounidense con pasaporte del país africano.

El exbaskonista Natxo Lezkano es el seleccionador y el entrenador del filial azulgrana Miguel Ángel Hoyo es el asistente, aunque sus puestos están en entredicho tras el ascenso del Andorra a la ACB, del que el técnico vizcaíno es el entrenador. La Liga no permite compaginar ambos cargos. Además, otro pívot estadounidense de la Euroliga como Alex Poythress (Maccabi) se sacó el pasaporte en las ventanas de agosto de 2022 y solo uno de los jugadores naturalizados puede ser seleccionable. «Si no voy, pasaré más tiempo con mi familia. Pase lo que pase, ganaré», ha expresado Costello este miércoles antes del entrenamiento con el Baskonia.

El club azulgrana volverá a sufrir este verano en pretemporada una nueva desbandada por los compromisos de sus jugadores con su selección nacional. Algo que todavía está lejos de ocupar la actualidad de la entidad, molesta por no tener ningún partido agendado hasta el próximo miércoles en Girona. «Es estúpido estar aquí sentados durante diez días en el momento final de la temporada. El calendario es terrible, necesita ser arreglado. Entiendo que tienen que respetar los partidos de Euroliga, pero ojalá encuentren alguna solución».

En Girona, el Baskonia tendrá la ocasión de certificar la segunda plaza. «Es muy importante mentalmente, ya que podemos centrarnos únicamente en nuestro partido y no andar pendientes de los demás. Es un partido que nos puede servir como preparación para la fase final y tenemos que aprovecharlo para intentar corregir errores y jugar un baloncesto sólido».

Ya sea contra el Joventut o el Gran Canaria en cuartos de final, para los que Costello no tiene preferencias, el estadounidense ha confirmado que la voluntad del vestuario es «ganar el campeonato». «Creo que hemos demostrado ser uno de los mejores equipos de la ACB, logramos ganar al Real Madrid y hemos estado cerca de lograrlo contra el Barcelona. Intentaremos llegar lo más lejos posible en el play off y pelear por el título». El norteamericano considera que el Baskonia tendrá la ventaja de llegar más descansado al final de temporada. »Terminamos la Euroliga hace un mes, así que hemos tenido tiempo para recomponernos físicamente y mentalmente. No es como el caso del Madrid y el Barça«.