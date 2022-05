¿Cuándo juega el Baskonia su primer partido de play-off contra el Valencia?

El Baskonia no pudo conseguir la ansiada cuarta posición en la fase regular de la Liga Endesa tras caer derrotado en la última jornada frente al Joventut de Badalona (81-89). Los hombres de Spahija finalmente se medirán al Valencia Basket en cuartos con el factor cancha en contra. La serie se jugará al mejor de tres y el primer partido será el próximo martes 24 de mayo a las 21.00 horas en la ciudad del Turia.

El segundo partido del Valencia Basket y el Bitci Baskonia se jugará el sábado 28 de mayo a las 18.30 horas en el Buesa Arena. En caso de que la eliminatoria vaya a un tercer partido, este se jugaría el lunes 30 de mayo a las 19.00 horas en La Fonteta.

Cuentas pendientes

El emparejamiento guarda detrás cuentas pendientes. No de este año, en el que el Baskonia ganó en La Fonteta el primer partido y los taronjas vencieron en Vitoria, si no del anterior. El cuadro de la ciudad del Turia dejó a los azulgranas sin opciones de Top-8 en la Euroliga y fue también su verdugo en los cuartos de final. Se impuso en el tercer partido después de haberse llevado el primero tras un polémico desenlace. Pierriá Henry fue a lanzar un triple para ganar en los instantes finales y el contacto de Vives no fue señalado por los colegiados.

El precedente anterior también cayó del lado levantino, cuando en 2017 apearon a los vitorianos en semifinales para después ganar la ACB ante el Real Madrid. Por contra, el Baskonia también guarda un buen recuerdo. En la fase final de 2020 eliminó a los anfitriones en semifina les para después levantar su cuarta liga.

Real Madrid o Manresa en semis

Al ganador de esta serie les espera el Real Madrid (2º en la fase regular) o el BAXI Manresa (7º). En la otra parte del cuadro, Barcelona-Gran Canaria y Joventut-Tenerife.