La Final Four de Vitoria conlleva una inversión de 5 millones de euros Zupiria, González, Bertomeu, Urtaran y Querejeta, en la cancha del Buesa Arena. / Rafa Gutiérrez Con un retorno estimado cercano a los 50, entre las tres instituciones aportan 4 y el Baskonia pone el millón restante IÑIGO MIÑÓN Jueves, 7 junio 2018, 18:51

La Final Four de Vitoria sigue dando pasos: el anuncio, el testigo recogido en Belgrado y la firma protocolaria del acuerdo, rubricado este jueves en el Buesa Arena por todas las partes implicadas. La Euroliga, el Baskonia y las tres instituciones -Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral de Álava y Gobierno vasco-. Todo listo para empezar a moldear «el evento más importante que ha tenido la ciudad en su historia», según definición del máximo dirigente de la entidad deportiva, Josean Querejeta. Una apuesta importante con una repercusión internacional sustancial.

Un proyecto de altos vuelos que, de salida, cuesta 5 millones de euros: 1 sale de las arcas del club y los otros 4 corren a cargo de las cuentas públicas -el Gobierno vasco y la Diputación aportan cada cual 1,5 y el Ayuntamiento suma 1-. «La enorme complicidad entre el Baskonia y sus instituciones hace especial esta ciudad y hace posible que estemos aquí», subraya el director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu. La clave para que Vitoria se haya podido colar en una rueda que tradicionalmente ha girado por capitales europeas de grandes dimensiones como Moscú, Londres, París o Berlín.

En su contexto 600 Medios de comunicación internacionales estarán presentes en la Final Four de Vitoria, con audiencia en unos 200 países. La edición de Estambul (2017) registró 222 millones de impactos entre televisión, digital y 'social media'. Del 17 al 19 de mayo A falta de aprobar el calendario oficial, esas son las fechas del evento. «No hay alternativa posible, así que será entonces», confirma el director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu. 70% Porcentaje estimado de aficionados foráneos, según el patrón registrado por la Euroliga en las últimas ediciones de la Final Four. Es decir, alrededor de 10.500 visitantes según el aforo oficial del Buesa Arena. Entradas 'on line' Se empezarán a distribuir a principios de octubre, con algunas limitaciones -seis por persona como máximo- para tratar de evitar una reventa masiva posterior en la capital alavesa. Vender el territorio Las tres instituciones ven «una gran oportunidad para mostrarnos» y, aunque con epicentro en Vitoria, la Euroliga quiere proyectar la Final Four por todo el territorio vasco.

Un 'tour' continental que respondía a necesidades estratégicas de la organización, que pretendía implementar el producto en mercados necesarios para su expansión. Ahora llega el momento de «devolver a las comunidades de baloncesto lo que nos han dado durante tantos años». Belgrado en 2018. Vitoria en 2019. Pasión con recompensa. Deportiva, emocional y económica, porque la Euroliga estima entre 45 y 50 millones de euros el retorno que puede suponer para el territorio la organización de la Final Four. Además de una repercusión social y mediática que llegará a cerca de doscientos países, con seiscientos medios de comunicación internacionales presentes en la cita.

La implicación de la ciudad

Son las primeras cifras de un acontecimiento anhelado que, a falta de la aprobación oficial del nuevo calendario baloncestístico, ya tiene fechas, del 17 al 19 de mayo de 2019. Por delante, once meses para «perder ciertos complejos que a veces tenemos», apunta Querejeta, y ofrecer al mundo del deporte «una Final Four distinta» que requiere «la implicación de todos, ciudadanos, hostelería y comercio, porque durante todo este tiempo vamos a transmitir nuestra imagen a todo el mundo».

Es lo que busca la Euroliga en Vitoria: «Un evento participativo, no solo de los 15.000 espectadores del Buesa Arena, e innovador, que no muestre solo el mejor baloncesto, que también, sino las mejores prácticas en la organización de eventos», precisa Bertomeu, para quien «trabajar con el Baskonia es garantía de tranquilidad por su capacidad de gestión sin parangón en Europa».

«Es evidente que es el evento más importante que ha tenido Vitoria en toda su historia» Josean Querejeta

Se persigue una Final Four que implique a toda la ciudad con diferentes eventos y actividades en torno al baloncesto. «Vamos a sorprender a Europa, todo Vitoria será una gran 'fan zone'», aseguró el alcalde, Gorka Urtaran, «orgulloso» del desembarco de la Euroliga en la capital alavesa, «sin olvidar el impacto económico, que servirá para impulsar diferentes sectores». Sensación extensible a la provincia y a todo el País Vasco.

«Una gran oportunidad»

«Es un proyecto de país», recalca el consejero de Cultura del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que confía en exportar una imagen de «seriedad y modernidad» entre todos los asistentes. «Es la mejor opción para darnos a conocer y mostrarnos. Es una gran oportunidad y necesita de la implicación global, que todos participemos de una forma u otra», apostilla el diputado general, Ramiro González. La oportunidad de vender las bondades del territorio a nivel internacional. No en vano, según el patrón registrado en los últimos años, el 70% de los asistentes a una Final Four proceden de fuera de la ciudad anfitriona. En este sentido, las entradas 'on line' se pondrán a la venta a principios de octubre -6 por persona-, con turcos, griegos e israelíes como grandes protagonistas en este primer mercado.