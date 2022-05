«Debemos mejorar en defensa si queremos avanzar», avisa Spahija

Con rostro de preocupación. De esta manera se mostró el entrenador del Baskonia, Neven Spahija, nada más concluir el segundo partido encuentro de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. «El rival ha hecho un juego muy bueno, hay que felicitarles», dijo un Spahija que, a su vez, dio un toque de atención a sus jugadores diciendo que «no entiendo cómo es que perdemos tantos partidos en casa, no sé si quizá es por la presión. Es algo que aún no entiendo. Perdemos más que jugando fuera».

A la hora de analizar el partido, el croata destacó el primer cuarto, decisivo en el devenir del resultado: «Tras hacer unos buenos 3-4 primeros minutos, el encuentro ha cambiado. Si queremos avanzar, debemos mejorar en defensa, esto está claro. Nos han encajado 89 puntos, es mucho. Me preocupa». En parte, según el de Sibenik, por no «aprovechar los momentos en los que el Valencia Basket ha estado con 4 faltas de equipo. Creo que no le hemos sacado provecho».

En referencia al plan del partido, Spahija reconoció que «nuestro rival ha gestionado bien algunos momentos, nos ha faltado un poco más de carácter». Sobre varias decisiones arbitrales un tanto dudosas, en cambio, prefirió no comentar nada: «Veré repetido el partido. Hay alguna acción sobre Fontecchio en el segundo cuarto, pero prefiero no comentar nada de ello. Lo más importante es que podamos hacer un buen partido en Valencia y mejoremos algunos aspectos en el juego». Especialmente, en el reparto de tiro. El Baskonia lanzó más veces desde el triple (29 veces) que dentro del propio perímetro (25), algo que «tendremos en cuenta para el partido de este lunes».

«Veo al equipo motivado»

Con esta derrota, el Baskonia deberá buscar el pase a la semifinal venciendo una segunda vez al cuadro taronja en el Pabellón Fuente de San Luís de Valencia. El croata es consciente de la dificultad, pero admite que la plantilla entera se muestra «muy motivada» por avanzar a la siguiente fase. «El equipo sabe que si trabaja bien y está concentrado, puede volver a ganar en el pabellón del Valencia. Será un partido complicado, ellos también se juegan lo mismo que nosotros».