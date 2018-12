¿A qué se deben los bigotes en el Maccabi? Los solidarios mostachones Wilbekin, Coloiaro, Cohen, Dibartolomeo y Roll. / Maccabi Varios jugadores se lo dejaron por 'Movember', pero bien entrado diciembre no están dispuestos a pasarse la maquinilla. ¿Tocará esta noche? SERGIO EGUÍA Jueves, 13 diciembre 2018, 19:31

Aunque las pintas de los deportistas hace mucho que dejaron de llamar la atención, ver a todo un equipo de baloncesto con mostacho no dejará nunca de hacerlo. Sobre todo, porque no es un poco de pelusilla en el labio superior. Los chicos del Maccabi lucen unos señores mostachos. Y si se hace en Israel hay que tener cuidado de no recortarlo demasiado por los laterales...

En realidad es un asunto muy serio. Tanto la sección de fútbol como la de baloncesto del Maccabi decidió hace algo más de un mes sumarse a la iniciativa 'Movember'. Se trata de un evento anual en el que durante el mes de noviembre se organizan encuentros con la intención de concienciar sobre temas de salud del hombre tales como el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, la depresión masculina, la siniestralidad laboral... De ahí su nombre, mezcla de Mustache y November. Sirva como ejmplo, que el Deportivo Alavés es uno de los clubes que también ha participado de manera recurrente en esta iniciativa, muy extendida entre las tribus urbanas que llevan barba de manera habitual.

Lo que sucede ahora con los macabeos es que han tomado la determinación de no afeitarse hasta que pierdan. Lo confirmó Scottie Wilbekin tras el partido contra sus excompañeros del Darussafaka. «Nuestros bigotes seguirán ahí hasta que perdamos», respondió al preguntarle por qué no se habían afeitado si ya había terminado noviembre. Lo normal es hacerlo con el final del mes. Mañana puede que amanezcan todos perfectametne rasurados.

Liderando a los turcos, el curso pasado, y a las órdenes de David Blatt, el de Florida -nacionalizado turco- ganó la Eurocup con dos espectaculares actuaciones en los dos encuentros de la final. Jugón, sonó para muchas grandes plazas europeas, entre ellas Vitoria, pero el dinero hebreo acalló todas las campanas.

Este curso promedia 12,6 puntos por partido, que acompaña con 4,1 asistencias. Cuando se enchufa, resuelve partidos. Tarik Black, con 12,2 créditos es el más valorado de los macabeos. Tambien tiene bigote. Y barba chivo.