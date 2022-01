Sin despeinarse

La polémica sobre las macrogranjas, hablando de cerdos y vacas, ha dejado claro que sigue habiendo mucho burro. Trabajar como el susodicho, emplear la inteligencia y no ser un gallina es lo que debía hacer el Baskonia ante un gallo de la Euroliga.

Impotencia

Reencuentro con la fiebre del baloncesto tras dejar atrás la otra, aunque Rodolfo y Tavares siguieran entre termómetros. Volvía el Peters que añorábamos al quinteto para mejorarlo. El personal, disfrutando de la libertad madrileña entre cañas no en el básquet, supongo. Comenzaron ambos buscando dentro ante las ausencias y con un acierto impecable en las distancias cortas, pero Abalde, Yabusel y Taylor con tres triples obligaron a Spahija a pedir un tiempo de reflexión. Su francés interior daba lecciones, lo que nos iba alejando en el luminoso sin saber cómo apagarlo.

Los de Pablo Laso gozaban del bloqueo y continuación a la par que por momentos nos bloqueamos en ataque. El talento de Baldwin nos sacaba las castañas del fuego en nuestros peores momentos para seguir manteniendo viva la llama. Recomposición del quinteto con Costello al 'cinco' que no hacía olvidar al verdadero porque en realidad es un 'cuatro'. Sus pérdidas, nuestro mejor aliado y el rebote en aro propio, el peor enemigo. Mientras alguno come morcilla en Burgos, nos chorizaban los rechaces como cuando estaba. La pareja Thompkins-Randolph, un quebradero de cabeza para el que no había paracetamol; Heurtel, ese base con aro y ojos; Abalde, calidade y el Real, una máquina de compartir que iba partiendo la noche aunque Jayson tratase de impedirlo.

Pablo tiene muchos jugadores con más peligro que una cena de veinte personas sin vacunar en un comedor carente de ventilación. Así nos fuimos al descanso dando la cara por momentos pero con la sensación de tener que visitar al urólogo por la cosa de la impotencia.

Argumentos

Inicio de la segunda con los del foro cargando en nuestras entrañas, con Vincent y Guerschon, sin tener otra opción que hacer de tripas corazón. Segundas opciones blancas que pintaban de negro el panorama de la noche. Los de 'Floren' sacaban provecho a las ayudas vitorianas, a sus posteos, doblando el balón como el abecé del buen lector entre aros. Nosotros, a lo de cada uno, sin pensar demasiado en lo de todos.

Nos libraba esta vez su escasa puntería desde la lejanía que contrastaba con la de Matt Costello para poder seguir creyendo en el partido. Con el pequeño de los Peters mejoramos el apriete defensivo aunque su problema siga siendo ofensivo.

Las distancias, rondando los veinte puntos favorables a los de Concha Espina y las sensaciones de no saber cómo sacárnosla, la espina claro. Los aleros vitorianos, sin alas; el juego interior, cogido con pinzas en un juego de año nuevo que recordaba al viejo. Anthony volvía a abusar de las segundas oportunidades como Pedro por nuestro aro, los 1x1 rompían la defensa de los de Neven Spahija a la par que agradecimos la aparición de Rokas para no quedarnos de piedra.

A base de acciones individuales -Baldwin por aquí, Enoch por allá- logramos acercarnos a once frotándonos los ojos. Alberto, Jeffery y Trey, con dos aciertos lejanos, ponían los triples sobre las íes y el punto final a la contienda en Madrid. Blanqueamos las diferencias en los minutos finales de la confrontación aunque lo cierto fue que anoche los de ese color dominaron, con suficiencia y solvencia, a un Baskonia que necesita más argumentos en ambas partes del campo para poder pelear de tú a tú ante semejantes plantillas.

Fin

El Real Madrid superó al Baskonia sin despeinarse. El equipo vitoriano lo intentó pero el fondo de armario de los capitalinos volvió a hacernos un traje. Mejorar los interiores como en las reformas hogareñas y lograr que el equipo juegue como tal, como ha demostrado que puede hacerlo en ocasiones anteriores, debe ser el objetivo junto al de irnos de copas con mascarilla.