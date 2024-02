«Sentí que aún tenía gasolina»

David González e Iñigo Crespo Domingo, 18 de febrero 2024, 00:24 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Es un jugador sensacional que vive la mayoría del tiempo en un mundo aparte». Así definió a Lamar Odom su entrenador en la Universidad de Rhode Island, Jim Harrick. A esa frase tan elocuente se le podría añadir ahora una coletilla: y a veces nos visita. El cometa Lamar atravesó Vitoria hace justo diez años, el 18 de febrero de 2014.

Su brillo fue tan explosivo como fugaz. El entonces novio de Khloe Kardashian generó un auténtico torbellino que fue todavía más fulgurante por el contexto grisáceo y un tanto deprimido del Baskonia y de toda la ACB. A pesar de que su rendimiento deportivo fue intrascendente, el impacto de aquel fichaje resultó imborrable e irrepetible.

«Sentí que aún me quedaba algo en el tanque, que todavía tenía gasolina», confiesa el propio Odom a EL CORREO. El bicampeón de la NBA como escudero de Kobe Bryant y Pau Gasol se ha reconvertido ahora en 'coach' motivacional y copresentador de un podcast sobre Los Angeles Lakers, donde encadenó dos anillos, en 2009 y 2010.

Su viaje a Vitoria supuso una excepción sin apenas precedentes en el abismo cultural que separa al baloncesto norteamericano del europeo, con permiso del fichaje del legendario Dominique Wilkins por el Panathinaikos. Eso sí, Odom jugó dos partidos y anotó dos puntos, mientras que el mito de los Hawks alzó la Euroliga en 1996 en París.

Lamar Odom exhibe la bufanda del Baskonia ante una nube de fotógrafos. Blanca Castillo

Ese mismo paralelismo se encendió desde el principio en la mente de Andrés Nocioni, el ídolo baskonista que capitaneó junto a Fernando San Emeterio aquel equipo en 2014. El argentino fue una especie de cicerone en la aclimatación del ala-pívot estadounidense, con quien disputó «lindos enfrentamientos» en las ocho temporadas que 'Chapu' jugó en EE UU (en Chicago, Sacramento y Philadelphia). «Yo estuve en la NBA, él fue protagonista. La diferencia es muy grande», piropea.

«La primera vez que nos vimos me llamó '¡Noch, Noch, Noch!'. Al principio se me pegó un poquito», afirma Nocioni, quien compartió mesa con Odom en Don Producto y Tú, aunque el norteamericano desarrolló una mayor afinidad después con Thomas Heurtel.

Andrés Nocioni, compañero «Se fue de las manos. Creó muchas distracciones entre los jóvenes del vestuario»

Pero si para un jugador del más alto nivel como 'Chapu' esta llegada supuso un «gran impacto», imaginen cómo lo digeriría una ciudad y una afición poco acostumbradas a rutilantes figuras mundiales. En realidad, no hay que imaginarlo, pues sobran las pruebas documentales con docenas de personas a su alrededor, un sinfín de eventos de marketing, la tendencia a convertir hasta un rutinario examen médico en un acontecimiento... Incluso el entonces alcalde, Javier Maroto, se sumó al recibimiento en la Virgen Blanca. Es más, la llegada de Odom llegó a ser 'trending topic' nacional. «Tenía una predisposición total al marketing. No verás una sola foto en la que no salga sonriendo», dice su entonces agente en España, Julián Aranda.

10 años de Lamar Odom 18 de febrero de 2014 El Baskonia, séptimo en la ACB, da la campanada al anunciar el fichaje de Lamar Odom, dos campeonatos de la NBA y celebrity por su noviazgo con Khloe Kardashian.

Sus números en el Baskonia Dos partidos, con unos promedios de 1 punto, 2,5 rebotes, 12,5% en tiros de campo y una valoración negativa (-2,5).

Estadísticas en la NBA 14 temporadas con unas medias de 14,4 puntos, 8,4 rebotes y 3,7 asistencias.

15 de marzo de 2014 Abandona la ACB tras alegar una lesión de espalda. Nunca más jugaría un partido oficial como jugador profesional.

La situación desbordó a todo el mundo. «Se fue de las manos», también al propio club, apunta Nocioni. La leyenda baskonista en la cancha rememora que la enorme presencia de Odom «generó muchas distracciones entre los jóvenes» del vestuario. No hay duda de que supuso una jugada histórica de marketing en Euskadi. «Estuvimos en las primeras páginas de los medios. Deportivamente fue un fiasco, pero hubo una expectación terrible», aseguró el presidente del Baskonia, Josean Querejeta, en una reciente entrevista televisiva.

Patxi Sánchez, exdelegado «Hubo apuestas de si subía al 'mosquito' en el vuelo a Valencia. Lo hizo sin rechistar»

Odom generaba un contraste brutal. Venía de otro mundo. Del planeta de la NBA, de los viajes en grandes jets privados y del lujo al instante. La exestrella de los Lakers pidió un televisor «gigante» a la media hora de registrarse en el hotel de Valencia «para jugar a la Playstation». Antes, su reacción ante el modesto avión baskonista (el popular 'mosquito') motivó apuestas entre sus compañeros, pues muchos dudaban de que subiera. Lo hizo «sin rechistar». No sin antes hacer una videollamada para mostrar a alguien cercano el pequeño aerotaxi de apenas 20 asientos. Son sólo unas pocas anécdotas que colecciona Patxi Sánchez, antiguo 'team manager' y ahora reputado consultor de empresas. Era uno de los ángeles de la guarda asignados por el club, junto con Miguel Ascenzo.

Nocioni, líder de aquel Baskonia choca manos con Odom en el Buesa. Detrás, Patxi Sánchez toma notas. Igor Aizpuru

Pero a Nocioni no sólo le impresionó el propio fichaje, sino la «disposición» de la súper estrella, que le pareció «demasiada para un jugador de su calibre». «Siempre preguntaba cómo ayudar al equipo, hay que quitarse el sombrero ante eso», alaba 'Chapu'.

Odom buscaba una vida extra tras 14 temporadas en la NBA, en las que ganó casi 116 millones de dólares sólo en salarios. «Me habría encantado retirarme en España», admite a este periódico. Sin embargo, es evidente que aquella etapa, convertida ahora en una exótica nota al pie de página de su biografía, le supo a poco. En todos los sentidos.

Odom traspasó la esfera deportiva al enamorarse de Khloe Kasdashian. Reuters

En lo deportivo sólo sumó dos partidos: contra el Valencia en la ACB, con dos pírricos puntos, y frente al Unicaja en la Euroliga. Después se sucedieron las lesiones. «Un día hizo un entrenamiento espectacular y al siguiente le dolía la espalda. Ya no volvió», concluye Nocioni. En lo económico, llegó con una oferta de dos meses por menos de 200.000 euros. Dejó su tarjeta 'Centurion' a Sánchez para comprar el vuelo de vuelta a EE UU. Su principal condición para mantenerla: gastar 200.000 euros al año. «Me podía comprar un barco y no se habría enterado», bromea. Diez años después, tras los primeros contactos entre EL CORREO y Odom, su actual mánager pidió una «compensación» para seguir con la conversación.

Comenta Reporta un error