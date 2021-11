«Si hubiera sabido lo que Dusko quiere de los pívots igual hubiera jugado más el año pasado»

Tras once años unidos y haber compartido muchas vivencias, el Baskonia e Ilimane Diop (Medina Gounass-Guediawaye, 1995) se ven hoy las caras por primera vez en bandos opuestos. Un reencuentro especial con el tercer jugador con más partidos en la historia del club azulgrana (451) y el primero en Euroliga (193) que viene acompañado de sentidos recuerdos, agradecimientos y lamentos por un último año complicado. «El peor de mi carrera», sostiene ataviado con unos pantalones cortos. El único cambio que percibe en su nueva vida además de ahora jugar como ala-pívot.

– Se permitirá el lujo de tirar más y recibir menos golpes.

– (Risas). No te creas. Tirar sí pero los golpes están en todos lados. Hay contacto en todas las posiciones.

– ¿Qué tal se ve como ala-pívot?

– No ha sido fácil. Cambia mucho. Pero tengo mucha gente alrededor ayudándome y tengo que aprovecharlo. En Vitoria solo jugué algún día con Perasovic cuando se lesionó Toko, así que no estoy acostumbrado.

– ¿Ha cambiado mucho su día a día en Gran Canaria?

– No mucho. Soy muy casero, paso mucho tiempo en casa. Ahora tengo la playa más a mano pero no me gusta bañarme, solo me doy un paseo para despejar la cabeza. Lo que más ha cambiado es que no uso gorro y voy en pantalones cortos (risas).

– ¿Es ahora más feliz que el año pasado?

– Es evidente que cuando más juegas, más feliz eres. Me dedico a esto. El año pasado fue difícil en lo personal. No tuve muchos minutos pero no me quedaba otra que seguir hacia delante...

– ¿Cómo se vive el baloncesto alejado de la exigencia máxima del Baskonia y la Euroliga?

– Exigencia creo que hay en todos lados. Aquí, por lo menos, también. En Baskonia siempre piden estar arriba, pero porque es un club hecho para eso. Para lograr resultados en el baloncesto profesional siempre tienes que ser exigente. La diferencia es que aquí una derrota no es tan dramática.

«Fui yo el primero que dijo que me quería marchar. No veía claro que fueran a cambiar las cosas» El adiós al baskonia

– ¿Qué sintió el jueves al ver el partido del Baskonia?

– Tuve la suerte de que casi nunca puedo ver un partido de basket entero. Prefiero otras cosas, como el fútbol. Vi que los primeros minutos empezaron bien, pero se vinieron abajo cuando el Barça mejoró. Son momentos difíciles en los que la mínima debilidad ya te hace pensar en lo anterior. A ver si salen de este bache.

– ¿Cuál cree que es el problema?

– No lo sé. Estoy seguro de que los jugadores quieren ganar, pero las cosas no salen y la confianza se debilita. Desde fuera lo único que podemos hacer es apoyarles y animarles a seguir intentándolo.

– Dada su experiencia azulgrana, ¿por qué cree que estas malas rachas siempre llegan en noviembre?

– Porque es el principio de la temporada y todos sabemos lo que pasa en verano. Casi siempre hay que hacer un equipo medio nuevo y es complicado que todas las piezas encajen a la primera. Este juego no es tan fácil. En la Play sí; pero en la realidad no.

«Salir no es el fin del mundo»

– Ayúdenos a entender a Ivanovic. ¿Qué es lo que no hacía el año pasado para que jugara tan poco?

– Yo realmente no lo puedo decir. Él sabrá más que yo. Yo trataba de ser un jugador correcto y trabajaba fuerte en los entrenamientos. Igual mi físico no era lo suficientemente bueno para él. Hay que asumir la manera de trabajar de cada técnico. Yo entrenaba mucho, también en casa, y creo que no me podía pedir nada más.

– ¿Qué les pide Ivanovic a los pívots? ¿Por qué parece que ahora Nnoko o Enoch, mucho más móviles y atléticos, tampoco son de su confianza?

– Yo aún no lo sé. Si hubiera sabido lo que quería igual habría jugado más el año pasado. Está claro que algo nos faltaba. Pero habría que preguntárselo a él.

– ¿Pero era falta de entendimiento o de comunicación?

– No lo sé. Él tiene una idea, va a muerte con ella y ya está.

– ¿El año pasado fue su peor momento como baskonista?

– Sí, pero no solo por jugar poco. El jugar sin afición, la frialdad del día a día por el covid. Fue difícil. El año más duro de mi carrera. Pero me quedo con el mejor, el día del título de Liga. Por lo que representó para el club después de diez años largos, y también para mí, mi primer título, jugando mucho y siendo importante.

– Usted y el club dijeron que lo mejor era separar los caminos. ¿Pero quién dio el primer paso?

– Yo. Tenía claro lo que quería hacer. Quería buscar algo nuevo y empezar un proyecto diferente. Se lo comenté al club y estuvieron de acuerdo. Tomamos un camino diferente y espero que nos vaya bien a los dos.

– ¿Le dolió después de haber renovado por tres años?

– Sí, realmente me dolió porque estuve muy seguro cuando firmé y me los imaginaba de otra manera. Pero el año pasado llegó un momento que pensé que lo mejor para los dos era separarnos. No veía claro que fueran a cambiar las cosas. Al final, esto es deporte y salir no es el fin del mundo.

– ¿Cuál fue el factor decisivo para fichar por el Gran Canaria?

– El proyecto. Habían hecho buenos fichajes, de gente que conocía en la liga. También hablé con el entrenador, me presentó muy bien el club y decidí aceptar.

– Van lanzados, tanto en la Eurocup como en para clasificarse para la Copa. ¿Cuántas victorias creen que se van a necesitar?

– Una más que el noveno o el average a favor (risas). No hago cuentas. Estamos en buena dinámica y queremos disfrutarlo porque estoy segurísimo que llegarán malos momentos

– ¿Se imagina otra vez viviendo en Vitoria?

– Aún no tengo muy claro si cuando me retire viviré en Senegal o en España. Pero si me quedo aquí, Vitoria es una buena opción.