Perasovic: «Hemos sido dominadores» Perasovic habla con Shields y Hilliard en un tiempo muerto. / Photo Deporte El técnico croata se muestra muy contento por la victoria en Murcia donde el Baskonia ha completado «una buena defensa que ha sido clave para ganar en un campo muy complicado» SERGIO EGUÍA Domingo, 7 abril 2019, 15:18

Por una vez, Velimir Perasovic estaba exultante. Será que vuelven a casa, después de diez largos días, con los deberes hechos y la carga de una hipotética prematura eliminación europea entregada en Moscú. Será, como el propio entrenador ha reconocido, por «la manera en la que hemos conseguido la victoria». El Baskonia venció este domingo desde la defensa. Secando a un equipo que venía de pasar de 110 puntos en dos ocasiones.

«Estoy muy contento con la victoria porque en este campo nunca es fácil ganar. Hemos completado un partido muy serio desde principio. Hemos dominado todo el partido. La diferencia ha podido ser mayor o menor, pero hemos sido dominadores del encuentro, a mi juicio», puntualizó.

También Sito Alonso era del mismo juicio. «Los únicos que han estado al 100% durante todo el partido han sido los aficionados», censuró el preparador madrileño. «Nosotros no hemos estado bien en los momentos claves y eso contra un equipo del nivel del Baskonia, con la confianza que les da estar en Top 8 te mata. Si les das esas oportunidades, no las perdonan», enfatizó el ex del Baskonia y del Barcelona, ahora en UCAM Murcia.

Peras ni se movió de su discurso inicial cuando se le preguntó sobre un encuentro, que realmente no tuvo ninguna historia. «Hemos hecho un partido muy serio defensivamente. El Murcia anota normalmente muchos puntos porque corre bien y juega fácil en ataque. No se lo hemos permitido. Esa fue la clave. Además hemos tenido buenos porcentajes de tiro en los momentos clave. El equipo ha hecho un partido muy serio», concluyó.