Dusko Ivanovic: «La clave ha sido la intensidad con la que hemos jugado»

La de ayer fue una de las ruedas de prensa bromista y sonriente de Dusko Ivanovic. «Esta silla de entrenador está rota», dijo con gracia antes de arrancar para incredulidad de todos los presentes. Con el mismo gesto que se sentó se levantó tras eludir hacer comentarios sobre las actuaciones individuales de sus jugadores. Ni la de Howard, ni la de Chiozza. «Ya sabéis que no me gusta individualizar. Esto es un equipo».

El montenegrino salió satisfecho con la victoria. «Estoy muy contento por los jugadores. Han dado el 100%», afirmó. El técnico, como suele ser habitual, remarcó el apartado defensivo como uno de los factores que decantaron el encuentro. «Creo que los jugadores han jugado con mucha energía. Esa ha sido la clave. En la segunda parte hemos mejorado problemas defensivos», afirmó.

Como señaló el día de su presentación, «el creer en la victoria y la paciencia» es lo que considera más importante de un equipo. «Hoy hemos demostrado que podemos jugar bien», sostuvo. El técnico balcánico no quiso entrar a valorar si el Baskonia mereció irse al descanso con una mayor renta al marcador que la registrada de seis puntos. «Hoy en día la ventaja no es nada. Se juega muy rápido y diez puntos de ventaja se te van en un minuto malo», afirmó. Ivanovic se quedó con aspectos a mejorar como la defensa. «Nos hemos sostenido en el tercer cuarto gracias a eso», consideró.

Además, abordó el motivo por el cuál Dani Díez, que llevaba dos partidos sin jugar tras un golpe contra el Unicaja, no disputó ni un solo segundo. «Fue decisión mía. Él tenía muchas ganas de entrenar y entrenó. Pero creo que no debía hacerlo y tenía claro que no iba a jugar». Por último, agradeció el cariño del público a su figura y a la de Scola. «Entrar al pabellón, ya sea partido o entrenamiento, siempre es especial para mí. Y me alegro que hoy haya sido con Luis, que es una excelente persona y merecía este homenaje».

Por su parte, Zeljko Obradovic hizo un análisis del partido diferente. «Hemos perdido nosotros el partido. Podíamos haber ganado fácil en el último cuarto y todo han sido malas decisiones», declaró después de discrepar con el traductor por segunda temporada consecutiva en la traducción inicial de su valoración.