Dusko Ivanovic: «Merecimos la victoria. Los jugadores han creído hasta el final»

El 'efecto Ivanovic' volvió a darse en la complicada cancha del Pireo. El mérito del segundo triunfo consecutivo en Euroliga tuvo, para el entrenador de Bijelo Polje, una razón principal. «Merecimos la victoria porque los jugadores creyeron y lucharon hasta el final», apuntó con rostro relajado teras la tensión vivida en la banda del parqué griego.

El Baskonia supo agarrarse al choque tras un mal inicio que fue capaz de superar en un segundo cuarto excelso con defensas férrea y buenos ataques, con protagonismo para todos los jugadores. «Al principio no comenzamos bien, con mucho respeto y sin ideas claras pero después tener hasta casi 20 puntos de ventaja hemos jugado muy bien en defensa, con paciencia. En el tercer cuarto jugamos un baloncesto que no me gusta. Correr y tirar no puede ser nuestro juego», subrayó.

La canasta de McIntyre

El base americano fue el encargado de anotar la canasta decisiva para llevarse la victoria del pabellón de la Paz y la Amistad, a pesar de sus malos porcentajes durante el encuentro. «Espero que esta canasta le pueda dar más confianza. Desde el primer día que vine al club, él está jugando bien. El problema es solo que tenga confianza en su tiro», apuntó con contundencia.