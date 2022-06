Tan empequeñecido que se hizo invisible

«A ver si podemos aguantar», señaló Spahija al descanso con 40-30 en el marcador. Lapsus lingüístico o sensación honesta tras comprobar en el vestuario la falta de aliento y entereza. La cosa es que el Baskonia salió de miranda a la segunda mitad, sin el fragor competitivo ni la temperatura propia de un play off y con el traje de invitado a la fiesta del Real Madrid en el día del homenaje a Jaycee Carroll. No le hubieran venido mal sus triples a los azulgranas, ya que como dijo Fontecchio, no la metieron «ni en una piscina».

Vayamos por partes. La primera, mala. La segunda, peor. Un despropósito maquillado en el último cuarto por el amor propio que demostró Marinkovic y Baldwin, hasta entonces exasperante. El conjunto vitoriano se rindió ante la superioridad física de Tavares. Hasta el punto que decidió cavar su propia trinchera, la que acabaría siendo su tumba, en la línea exterior para jugar agazapado y disparar blancos desde el 6,75. No había otro plan y salió mal. 2 de 13 en triples al descanso, 6 de 26 al final. Los tres del escolta serbio y el postrero del base estadounidense.

El juego interior fue invisible desde el inicio. Enoch, desnortado en el ataque y la defensa. Peters, con unos numerazos que no reflejan su impacto en el duelo. Costello, muy inferior a sus pares. Solo Wetzell sacó la cara. Todo lo contrario al canon de belleza su juego, pero al menos productivo. Seis puntos, cinco rebotes, dos en ataque, y la percepción de que se va a dejar hasta la última gota para tratar de frenar a Tavares y Poirier. El único que logra sostener la batalla del rebote (15 en ataque para los blancos), esa en la que el Baskonia no puede competir sin lograr su control.

Muy lejos del aro

Le otorga más posesiones a un rival que rara vez falla dos veces y le inclina a atacar en estático, donde no hay movimiento. El equipo genera la percepción de tener las piernas más cansadas que el cartero de los corintios y el monocultivo innegociable de Spahija en la rotación tampoco ayuda. Sedekerskis y Raieste no aparecieron en el parqué hasta bien entrado el último cuarto, con rentas de hasta 28 puntos de desventaja, y Kurucs, un elemento que podría servir para presionar el inicio de los ataques de un Madrid que, como quién dice, acabó jugando con dos menores de edad como bases –Nuñez cumplió los 18 este sábado–. Y Heurtel, indultado e indolente.

Tanto es así que Randolph se acabó dando un festín. Sacando córners y rematándolos, lo que viene siendo tirar un triple y coger el rebote bajo la canasta. Una bofetada de vuelta a Vitoria para al equipo, con un 2-0 que históricamente es una losa imposible de levantar, y sobre todo para el centenar de aficionados desplazados, que vieron a un Baskonia empequeñecido y rendido, que cayó tumbado en vez de morir de pie.