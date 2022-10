Baskonia «Hemos empezado mal en defensa otra vez», lamenta Joan Peñarroya «No voy a valorar lo otro porque me parece bastante descompensado igualar las dos antideportivas«, dijo sobre la acción entre Howard y Kyzer

Joan Peñarroya se marchó satisfecho con el triunfo del Baskonia, en especial tras el varapalo recibido el viernes contra el Asvel. Aunque, eso sí, lamentó que su equipo volvieron a protagonizar un mal inicio en una parcela en la que ha incidido mucho este curso, el control de su propio aro. «Hemos empezado mal en defensa otra vez. Es cierto que un equipo que no estaba anotando mucho de tres nos mete 6 de 7. Pero no hemos estado bien en la faceta defensiva y esos 27 puntos en diez minutos son demasiados», reconoció.

Aunque también celebró la mejoría tras esos momentos. «Hemos podido reaccionar y nuestro nivel defensivo ha mejorado, con algunos problemas en situaciones de contraataque. El camino son los 47 puntos recibidos en los últimos 30 minutos», analizó. También valoró de forma positiva la recuperación tras el duelo del viernes. «Después de un partido el viernes, sin poder entrenar y con muchos jugadores no acostumbrados a este ritmo… conseguir la victoria en el derbi es muy importante. Lo más difícil de jugar la Euroliga es el partido del domingo de ACB. No era un día fácil. No hemos empezado bien, pero el equipo ha tenido carácter y lo está transmitiendo», incidió.

El técnico también entró en la acción polémica del partido tras la trifulca entre Howard y Kyzer, por la que Kurucs y Raieste fueron expulsados al entrar en pista. «La entrada de Kurucs y Sander, que la han hecho con la mejor de las intenciones... la regla es la regla», reconoció, por un lado. Más crítico fue con la decisión de pitar antideportiva a los dos estadounidenses. «No voy a valorar lo otro porque me parece bastante descompensado igualar las dos antideportivas», lamentó y reconoció haber mantenido el nivel pese al momento tenso.

Costello fue el más destacado del Baskonia y Peñarroya celebró su actuación. También su temporada. «No soy de estadísticas, pero mirad los números. No sé si hay alguien que tenga mejores números. Su trabajo y el de Maik ante la baja de Steven está siendo muy bueno», explicó. Sedekerskis, también solvente este domingo, agradeció el cariño de la afición. «Hemos sentido su apoyo», celebró.