Así encara el Baskonia el periodo de fichajes estival 01:30 Resumimos la situación contractual de la actual plantilla azulgrana y sus necesidades de cara a la próxima campaña SERGIO EGUÍA Martes, 11 junio 2019, 19:48

La temporada terminó. No dejó buen sabor de boca. Pero eso es pasado y toca ya pensar en el futuro. En el siguiente reto. En la próxima temporada. En las oficinas del portal de Zurbano están en ello. Ajustando. Cambiando lo necesario. Las novedades se irán conociendo cuando toque. Aunque no hay prisa, porque la pretemporada no arrancará antes de mediados de agosto, este martes se han conocido novedades. Mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, la dirección deportiva ya piensa y decide cuántos de ellos regresarán tras el verano.

Esta es la situación actual. La nómina de jugadores con contrato, los que tienen que renovar para continuar como azulgrana, los canteranos que se enfrentan, o no, a una previsible cesión... . Repasamos el presente. Como todo en esta vida será incierto.

Acaban contrato Son agente libres:

Marcelinho Huertas: El veterano base brasileño ha completado dos años sobresalientse en Vitoria. No habrá tercero. Su contrato termina y el club ha anunciado que Huertas no continuará. Este miércoles se despide.

Darrun Hilliard: El escolta de Pensilvania está decidido a volver al Buesa en agosto. Su predisposición es absoluta. La decisión final la tomará la directiva.

Johannes Voigtmann: Fundamental durante la lesión de Shengelia, se ha diluído con su regreso generando dudas. Su renovación divide a crítica y público. Tiene una interesante oferta del Alba de Aito Gracía Reneses para regresar a su país y continuar en la Euroliga.

Jalen Jones: Terminado su contrato temporal, el de Texas regresó a EE UU.

Un año más Su salida deberá ser negociada

Matt Janning: Las lesiones le han lastrado este curso, pero se le espera en plena forma para la pretemporada.

Shavon Shields: El danés ha resultado una de las piezas fetiche de Perasovic. Es de suponer que no habrá ninguna sorpresa

Patricio Garino: En franca mejoría respecto a su primer año en Vitoria, la tercera campaña debería ser la de su explosión

Vincent Poirier: Con los cantos de sirena de la NBA parece complicado retenerle. La sensación tras la derrota en Zaragoza fue la de que su etapa como azulgrana estaba superada.

Jayson Granger: Hay ganas de revancha, de demostrar que puede ser uno de los bases dominantes del continente, cuando las lesiones le respetan. Cuestionado por sus problemas de tobillo, quiere una última oportunidad

Contratos estratégicos Fichajes de larga duración

Tornike Shengelia: Es el jugador franquicia del Baskonia. El que tiene una ficha más elevada. El que imprime alma y carácter. También los hera DeMar DeRozan en Toronto. Lo normal es que siga. Su salida supondría una revolución

Luca Vildoza: Otro de los fichajes estratégicos del club. No le faltan novias en el continente. No parece que esté dispuesto a escuchar nada que no sea seguir creciendo en Vitoria.

Youssoupha Fall: Tras su cesión en Francia es el momento de que comience a caminar bajo la cúpula

Los canteranos ¿Veremos cesiones?

Ilimane Diop: Su condición de cupo le ha dado un protagonismo más allá de lo demostrado en la cancha. Tiene todas las facultades para ser uno de los interiores determinantes de la ACB. Debe dar un paso al frente

Tadas Sedekerskis: Tras un año complicado por la lesión de espalda del comienzo de año y la falta de minutos con Peras, el lituano podría tener que buscar destino para seguir creciendo y convenciendo.

Miguel González: Las lesiones le apataron del equipo de leb Plata. Quedó claro que era un categoría muy inferior a sus condiciones. En caso de no tener minutos garantizados en Vitoria, una cesión parece la mejor opción.

Arturs Kurucs: Completó algunas expediciones continentales. Es el año en el que podría aspirar a más

Sander Raieste: Su evolución en la cantera empeiza a tocar techo. Nuevos retos son necesarios para el álero estonio.

Ajdin Penava: Llegó por sorpresa al final del verano pasado, con un contrato por cuatro años y terminó enrolado en el filial. Su caso es una de las grandes incógnitas.

PD

Un pregunta para la que todavía no hay respuesta. ¿Contará el Baskonia con un equipo de Leb Plata la próxima temporada?