Enoch entrena ante los ojos de varias franquicias NBA

Steven Enoch coquetea con la NBA. Tiene el mismo sueño que la mayoría de profesionales; subirse al tren de la millonaria competición. Es un anhelo tan lógico como complicado de lograr este verano, pero mantiene la esperanza. Según fuentes consultadas por EL CORREO, el pívot estadounidense se encuentra entrenando con varias franquicias. Los conocidos como 'workout' que sirven de prueba a los equipos para comprobar el nivel técnico de los jugadores jóvenes que, como el baskonista, aprovechan las vacaciones para tratar de agrandar al máximo las opciones que mantiene de dar el salto a la Liga Norteamericana.

Hay, al menos, dos franquicias de la NBA que han mostrado interés en el jugador azulgrana, con contrato en vigor hasta 2023. Una, los Orlando Magic, que en el reciente Draft optaron por escoger en la primera posición a un exterior, Paolo Banchero. El nombre de la otra no ha trascendido. Desde las oficinas de Zurbano le han reiterado el mensaje de que cumplir la segunda temporada en Vitoria puede ser beneficioso para ambas partes. «Es muy joven y necesita estabilidad», declaró Félix Fernández en su análisis de la temporada saliente. Peñarroya, que siempre ha sabido sacarle partido de los pívots ágiles como él, le gustaría contar con el de Norwalk para el inicio de la pretemporada en agosto y tratar de convertirlo en una referencia en la Euroliga.

Fontecchio, Marinkovic, Sedekerskis, Raieste y Kurucs, con sus selecciones Casi media plantilla del Baskonia se encuentra concentrada en estos momentos con sus selecciones para la disputa de los partidos de clasificación para el Mundial 2023 que arrancan mañana. La Serbia del preseleccionado Marinkovic se juega la primera posición del grupo con la Letonia de Kurucs y el pretendido Rolands Smits. La Estonia de Raieste apura sus opciones ante una potente Alemania, mientras que Lituania, con Sedekerskis y sin Giedraitis, de reposo, e Italia con Fontecchio jugarán el jueves y el domingo con el pase encarrilado.

Por si las palabras no fueran suficiente argumento para convencerle de que no acepte la primera oferta que pueda llegarle desde el otro lado del Atlántico, el club alavés juega con un cronómetro ficticio que marca una cuenta atrás. No es otro que las fechas de caducidad de las cláusulas del contrato firmado el verano pasado. Una, la posible rescisión ante cualquier pretendiente europeo, que no hay visos de que se vaya a ejecutar. Y la más acuciante y económica, de algo más de medio millón de euros, la opción de salida en caso de que un equipo de la NBA quiera reclutarle, ambas publicadas por este periódico el pasado 19 de abril.

El margen temporal quizás sea el motivo principal por el que desde la agencia de representación nieguen que el estadounidense con pasaporte armenio vaya a disputar la Liga de Verano de la NBA que arrancará el 7 de julio en Las Vegas. Un torneo amistoso en el que proliferan los jugadores novatos y que suele descongestionar el grupo nutrido de jugadores que optan a completar cada plantilla. El ex del Obradoiro se probó en este escenario el verano pasado, cuando compitió para los Milwaukee Bucks, quienes no le trasladaron propuesta firme alguna.

Competencia más física

Su futuro exigía otra estancia más en Europa. Se decantó por hacer parada bajo la cúpula del Buesa Arena, donde se convirtió en el pívot titular a la llegada de Neven Spahija. Con luces y sombras, el gran pilar azulgrana en un puesto de 'cinco' que plantea cambios más allá de su continuidad. El club busca un perfil más físico que le acompañe y tiene esta semana para decidir el futuro de Yannick Wetzell, que cuenta con una temporada más adicional a los dos meses en los que ha competido de azulgrana. Un hueco que, salvo giro radical, ocupará otro jugador con un perfil superior al del neozelandés.

Mientras, Enoch se debate entre su sueño de jugar cerca de casa y el paso que parece más idóneo de curtirse al menos un año más en la Euroliga. Su ternura defensiva invita a pensar más por esta segunda opción, pero sus atributos físicos y condiciones técnicas le convierten en carne de NBA, que como siempre, vuelve a ser una amenaza para cualquier pretensión de estabilidad deportiva en el Baskonia.