Hanga, en una similar entrada a canasta con las camisetas del Real Madrid y Baskonia. Se aprecia cómo ha tapado su primer tatuaje / pedro castillo

Adam Hanga | Alero del Real Madrid «El Baskonia no me quería cuando igualó la oferta de tanteo del Barcelona» El búlgaro cree que «el negocio» enturbió su salida de Vitoria y confiesa quehabría renovado si los Spurs no le hubieran garantizado la NBA