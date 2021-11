Dragic, que firmó por el Zalgiris el pasado 30 de octubre, en su partido ante el Madrid / euroliga

Zoran Dragic | Escolta del Zalgiris «El Baskonia ni me ofreció renovar, ni me deseó suerte, ni me dio las gracias» El esloveno se muestra todavía sorprendido de que el club azulgrana obviara despedirse de uno de sus integrantes del último título de Liga