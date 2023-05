15.208 espectadores forman un espectacular mosaico organizado por EL CORREO

Los aledaños del Buesa Arena repletos de gente presagiaban un ambientazo en el campo y así se ha demostrado desde quince minutos antes del salto inicial. La afición se ha volcado con los jugadores azulgrana y ha desplegado el espectacular mosaico organizado por EL CORREO. Los 15.208 asistentes en el recinto de Zurbano han alzado las cartulinas azules y granates y han generado un colorido especial al pabellón un minuto antes de arrancar el partido, tratando de poner los pelos de punta a la plantilla del Baskonia.

El video mapping ha comenzado a caldear un ambiente mágico de baloncesto durante la presentación de los equipos, con la pertinente pitada al Barcelona, especialmente atronadora con Mirotic y Jasikevicius. Posteriormente llegaría el desfile de la escuadra vitoriana, con Howard a la cabeza, y la sinfonía de palmas que va camino de convertirse en ritual. Antes del inicio del choque, Aker, la mascota, se coloca en el círculo central y dirige el compás de la coreografía que popularizaron los seguidores de Islandia durante la Eurocopa de 2016.

EL CORREO ha puesto todo de su parte para generar un ambiente de gala, no solo con el mosaico, si no con el juego celebrado entre el primero y el segundo cuarto. Tras un eslalón estre los totems de este periódico y a encestar en ambas canastas, Odei ha ganado seis entradas VIP para el primer partido de play off.

Además, EL CORREO también es el organizador del concurso que se celebra durante el partido. Consiste en acertar quién será el máximo anotador del Baskonia en el choque decisivo por ver quién queda primero en la fase regular de la ACB. Los acertantes entrarán en un sorteo tras el que el ganador recibirá una camiseta oficial firmada por todos los jugadores azulgranas. En la parte trasera de las cartulinas están explicados los pasos para participar, con margen hasta el inicio del último cuarto.

Además, otro de los alicientes por los que el Buesa Arena roza el lleno han sido las tarjetas regalará a cada asistente una tarjeta canjeable por una hamburguesa, patatas, bebida y un cono de helado en el McDonald´s. El McMenú se podrá disfrutar de lunes a jueves desde el 15 de mayo y hasta el 31 de mayo en cualquier McDonald´s de Vitoria, Miranda de Ebro y Logroño.