Eterno Luis Scola: «Hoy puede ser el mejor momento de mi vínculo con el Baskonia»

Desde hace 23 años, Luis Scola y Dusko Ivanovic se colaron en las entrañas de Vitoria. En las calles, en los bares, en las oficinas, en todas las conversaciones estaban estas dos figuras ilustres que acabaron por convertir al modesto Baskonia en uno de los grandes de Europa. También en Txagorritxu, donde el argentino presenció el nacimiento de su segundo hijo. Tomás, junto a Tiago, Matías y Lucas y su madre Pamela Rocchetti, ha acompañado al mito baskonista en uno de los acontecimientos más importantes de su vida.

«Hoy puede ser el mejor momento de mi vínculo con el Baskonia», ha declarado en un acto previo con 35 abonados del club. Agradecido, con Josean Querejeta, «el mejor presidente de Europa» y Alfredo Salazar, «sin él que esto no sería posible» y Dusko Ivanovic, «que casualmente sigue aquí». Y emocionado. «La llegada al aeropuerto ha sido especial. Ahí sí he sentido nostalgia», ha expresado.

La capital alavesa es para el porteño su segunda casa y desde este viernes, el Buesa Arena, su jardín, su salón, está adornado para siempre con su emblemático dorsal 4 en todo lo alto. Gloria eterna a sus 447 partidos con la elástica azulgrana. La ovación de los 9.210 espectadores congregados en el coliseo de Zurbano ha sido del tamaño de su carrera. Únicamente interrumpida para un breve discurso del capitán azulgrana, que ni media centena de insolentes seguidores del Partizan han logrado acallar. Posteriormente, los empleados del club han izado su camiseta hasta lo más alto del pabellón en el momento más emocionante de la noche. El 4 de Scola ya cuelga del techo junto al 5 de Prigioni, el 8 de Rakocevic y el 9 de Sergi Vidal.

Desde el año 2000, todas las canchas de Vitoria se llenaron de niños y mayores queriendo simular el juego de pies de Luifa. Txikis que hoy aplauden desde sus asientos del Buesa Arena, acompañadas de sus padres, abuelos, e incluso de sus propios vástagos. La carrera de Scola dio para varias generaciones. Desde su debut en ACB en el año 2000 hasta su retirada en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021. «No me quedaba nada. Sentí casi un alivio, una paz muy grande para encarar otra etapa». Por el camino, pudo haber algún otro encuentro con el Baskonia. «No sé, en algún momento pude estar cerca pero no pasó. Es irrelevante. A ninguno nos queda nada negativo».

Scola no visitaba el Buesa Arena desde el 7 de mayo de 2017. En aquel Baskonia-Unicaja, se rindió tributo a los héroes del doblete del 2002. «Hoy cuando he entrado he ido por la parte de abajo, como que fuera al vestuario», ha remarcado. No ha tardado en encontrar el camino de las oficinas para abrazarse con Josean y Alfredo Salazar, el hombre que le llevó a Vitoria. «Desde que tenía 15 años me trató de convencer. Yo no quería pero estuve dos años insistiendo. Su tenacidad. Él me proyectó y su tenacidad hace que esté aquí. Tuvo confianza en mí desde muy chiquitito», sostiene. Por último, deja su mejor quinteto con él en el Baskonia. «Prigioni, 'Mache', Nocioni, yo y Tiago».