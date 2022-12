La Euroliga designa a Kaunas sede de la próxima Final Four Berlín volverá a albergar el torneo en el que se resolverá el campeón de la temporada 2023-24

Imagen panorámica del bullicioso Zalgirio Arena de Kaunas. / e. c.

La Euroliga ha optado por una sede clásica del baloncesto europeo a la hora de ubicar en el mapa la próxima Final Four. Kaunas y su amplio Zalgirio Arena serán las sedes del torneo a cuatro en el que se dirimirá el campeón de esta temporada. De esta manera, se opta por uno de los territorios con los que más pasión de vive el baloncesto en el continente. La pequeña ciudad lituana, la casa del Zalgiris, acogerá a los cuatro equipos aspirantes al título, que disputarán las semifinales el 19 de mayo del próximo año con el fin de encontrar un puesto en la final y el duelo de consolación, que se celebrarán dos días después.

Kaunas, un enclave que apenas supera los 300.000 habitantes, se lleva el premio de una Final Four que perseguía desde hace años. Su candidatura se había situado en una posición sólida durante los últimos meses, aunque la irrupción de Dúbai pudo cambiar los planes. Al final, se ha optado por la ciudad lituana, aunque la Euroliga mantiene abiertas las posibilidades de negocio con los Emiratos Árabes. De momento, se aparca la posibilidad de una aventura en Oriente para apostar por la ciudad lituana, que cuenta con un equipamiento de primer nivel, un Zalgirio Arena con capacidad para 15.000 espectadores que también cuenta con todas las comodidades y servicios extras que impone una cita de la envergadura de una Final Four. Tras algunos momentos de duda, desde el Gobierno lituano también se ha decidido apoyar con la correspondiente inversión económica la candidatura de Kaunas Resuelto el destino de la próxima Final Four, la Euroliga ha informado este lunes de que los abonos para presenciar el directo el torneo se pondrán a la venta el próximo 17 de enero a través del portal 'www.f4tickets.com'. El público podrá elegir entre siete categorías diferentes de precios, desde los 225 euros en la escala más barata hasta los 515 de los abonos más caros. A estos precios se deberán sumar los gastos de gestión.

Kaunas abrirá el abanico como novedad, pero la Euroliga volverá a un circuito conocido en la temporada 2023-24. El organismo rector del torneo ha elegido a Berlín como sede de la Final Four del próximo curso, con lo que corta cualquier tipo de especulación sobre otros destinos. El Mercedes Benz Arena, con 14.500 localidades disponibles, reunirá a los cuatro mejores equipos en un torneo que se disputará entre el 24 y el 26 de mayo de 2024. La capital alemana ya fue escenario de la Final Four de la Euroliga en 2006 y 2009.