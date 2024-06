La Euroliga cambia Valencia por París y arrancará el 3 de octubre

Iván Benito Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 17 de junio 2024, 19:49 | Actualizado 20:12h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Euroliga ha anunciado los 18 equipos que lucharán la temporada que viene por ser campeones de Europa. Como era de esperar, solo se ha producido un cambio con respecto a las dos últimas ediciones. El París, objeto de deseo desde hace mucho años, entra a formar parte del cartel como campeón de la Eurocup en detrimento del Valencia Basket, que la próxima temporada deberá conformarse con disputar la segunda máxima competición continental.

Se mantienen por tanto en la élite la Virtus de Bolonia con su renovado patrocinador Segafredo y el Alba Berlín. Una cláusula en el contrato de la licencia B concedida en 2021 ha permitido a los germanos mantenerse, pero su falta de competitividad en la lucha por el play off y su bajo poder adquisitivo le convierten en el eslabón más débil de cara al 2025. Los clubes accionistas seguirán este martes la reunión para terminar de perfilar el acuerdo que renovará la plaza del Baskonia en la Euroliga hasta 2040, así como la posible entrada de capital de Dubai y las futuras invitaciones de tres años.

Además, la Euroliga dio a conocer las fechas principales de su calendario de competición. La primera jornada se disputará entre el 3 y el 4 de octubre, mientras que la fase regular acabará el 11 de abril. Entre el 15 y el 18 se disputará la segunda edición del play in, con éxito azulgrana en el estreno del formato, mientras que el play off se celebrará entre el día 22 y el 7 de mayo en caso de disputarse algún quinto partido. La Final Four será del 22 al 25 de mayo con Barcelona como principal candidata a albergar una sede aún por revelar. Por segunda temporada consecutiva, la Euroliga parará en febrero dos semanas. Una para la disputa de la Copa del Rey y otra para los partidos de las ventanas FIBA, que también tendrán en noviembre otro espacio para albergar encuentros oficiales de selecciones.

En la Eurocup, el otro cambio es la llegada del Hapoel Jerusalem por el London Lions. Después de muchos años de espera tirando la caña, París ha mordido el anzuelo, mientras que Londres se hunde por los problemas económicos de su empresa propietaria 777 Partners. El de Dubai, por su parte, tan solo competirá en la Liga Adriática, mientras seguirá llamando a la puerta al igual que los equipos rusos, con el CSKA y su licencia fija a la cabeza.