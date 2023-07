El exazulgrana Polonara ficha por la Virtus de Bolonia

Iván Benito Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Achille Polonara regresa a Italia. La Virtus de Bolonia ha oficializado este jueves la incorporación del exjugador del Baskonia, que no ha encontrado la regularidad deseada desde su salida de Vitoria. Tras desechar la renovación con el conjunto azulgrana, firmó un año discreto en el Fenerbahce, con el que no se clasificó para el play off de la Euroliga, y el último curso lo inició en el Efes y lo acabó en el Zalgiris, con un papel testimonial en ambos.

En Turquía tuvo unas medias de 6 puntos y 6 rebotes en tan solo tres partidos de Liga y 2,9 tantos y 2,2 capturas en Euroliga. Algo mejor le fue en Kaunas, donde ha promediado 7,3 puntos y 6,3 rebotes en la competición doméstica, en la que se acabaron alzando con el título y 4,7 y 4,3 en Euroliga. Muy lejos de los números que registró en su segundo y último año en el Baskonia. Se convirtió en el bastión reboteador (5,5) del conjunto dirigido por Dusko Ivanovic, el entrenador que supo canalizar su energía y extraerle un rendimiento supremo, y promedió 11,3 puntos. En Bolonia volverá a coincidir con Shengelia, quién le minimizó los minutos en la temporada 2019-2020, y cuya salida al CSKA propició la irrupción definitiva del italiano a nivel Euroliga.