«Mi familia, como todos los lituanos, están asustados por la guerra»

– ¿Qué siente al estar tan lejos de casa en medio de un guerra?

– Hablo con mi familia todo el día. Ellos están allí asustados, toda la población lo está. Mucha gente está apoyando a Ucrania, enviando comida y todo aquello que necesiten. Los lituanos tienen miedo y creo que es normal porque estamos cerca, porque ya nos tocó pelear y queremos que acabe lo antes posible para vivit tranquilos.

– ¿Qué tal lo lleva su familia?

– Menos mi mujer y mi hija, toda mi familia vive en Lituania. Están bien. Con miedo, pero con una vida normal. No queremos seguir viendo morir a civiles, nadie sabe cuántos más pueden morir y les ayudamos todo lo que sea posible. Tengo un amigo que juega a baloncesto allí. La temporada ha acabado pero él sigue en Odesa. Hablo con él dos o tres veces a la semana y me gustaría que no se hunda con todo lo que está teniendo que vivir. Es muy triste vivir amenazado.

– ¿Se siente orgulloso como lituano de la respuesta del Zalgiris contra los rusos?

– Por supuesto. Soy lituano y tengo que estar de acuerdo. Solo unas pocas personas quieren que haya una guerra en el siglo XXI y el resto tenemos que hacer todo lo posible para pararla. Así que respaldo totalmente la reacción del Zalgiris sobre apartar a los equipos rusos.