Félix Fernández: «Debemos equilibrar la plantilla de forma diferente»

El director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para poner nota a la temporada recién terminada y trazar algunas de las líneas básicas de la reconstrucción estival. A su juicio, el plantel azulgrana ha certificado una campaña 2021-22 «complicada en la que las expectativas no se han cumplido».

El dirigente ha asumido la irregularidad de un equipo que, «nunca terminó de dar un paso definitivo» en los momentos importantes de la campaña. Atrás queda la no clasificación para la Copa del Rey, que supone «una decepción importante» y una Euroliga en la que, ni la ausencia de los tres equipos rusos, permitió al plantel azulgrana acercarse a los cruces de cuartos. «En Euroliga, el equipo tuvo su momento pero no supimos aprovecharlo», ha apuntado Fernández. La recta final de campaña permite mejorar un tanto la nota tras el acceso a semifinales de la Liga ACB, aunque la eliminación por 3-0 ante el Real Madrid deja «el sinsabor de no haber podido competir».

Archivada la pasada temporada, al Baskonia le toca una compleja labor de reconstrucción con Joan Peñarroya al frente, un técnico con el que se busca la recuperación de señas distintivas. «Hemos buscado un entrenador joven y con capacidad de crecimiento. Creemos que es el técnico idóneo para lograr un equipo agresivo, ordenado y trabajado», ha subrayado el director deportivo azulgrana.

En lo que respecta a la plantilla, el Baskonia se encuentra con una parte importante de jugadores con contrato vigente. Fernández reconoció lo adelantado por este periódico la semana pasada; la voluntad de renovar el contrato de Wade Baldwin. «Vamos a intentar renovar su contrato. Baldwin es un jugador extraordinario. Le ha costado coger su rol, pero ha sido nuestra brújula. Hay cosas que tiene que controlar y reconducir, pero es un jugador sumamente importante», ha definido el dirigente azulgrana.

La remodelación pasa por «revolucionar el juego interior» con la búsqueda de un pívot con más presencia física y también por intentar mantener en nómina a Rokas Giedraitis y Simone Fontecchio, ambos con contrato para la próxima campaña pero que pueden ser tentados por otros equipos en el mercado estival. «Tener a estos dos jugadores es un lujo y queremos que sigan en el equipo». Es más, la discreta temporada del lituano, al que «quizás no le ha favorecido el sistema de juego», según Fernández, ha llevado al club a notificarle su deseo de que amplíe un contrato que expira a la conclusión de la próxima temporada.

Respecto a otros nombres propios, Fernández ha mostrado su confianza en que Steven Enoch siga una campaña más de maduración en Vitoria y desoiga los posibles cantos de sirena que le lleguen a la NBA. Alec Peters también puede ser un protagonista del verano, aunque dispone de un contrato «garantizado y sin opciones de salida». Sin perspectiva de adquirir rango de comunitario «a corto plazo» su plaza de extranjero le hace estar condicionado a las opciones de mercado que surgan en las próximas semanas. En la línea exterior se encuentra Marinkovic, «con dos años de contrato y cuya situación queremos analizar», destaca Félix Fernández. En resumen, la mejora competitiva pasa por reconsiderar muchos patrones de construcción. «Debemos equilibrar la plantilla de forma diferente», considera el director deportivo baskonista.

La reconstrucción arranca por Peñarroya en busca de un Baskonia que supere su capacidad competitiva respecto al anterior curso. El director deportivo azulgrana ha apostado por «ser autocrítico» y también ha rebatido el argumento de Neven Spahija con su alusión a la falta de química en la plantilla y al hecho de encontrarse un grupo de jugadores sumidos en desavenencias cuando tomó el relevo de Ivanovic. «Si tú eres un mal profesional, lo eres en septiembre y en junio. No es el caso. La química muchas veces se logra con los resultados. En esta plantilla todo el mundo tenía un grado de compromiso tan alto que, cuando se dan ciertas circunstancias, se da paso a la frustración. No he encontrado un mal ambiente en el vestuario. No puede estar de acuerdo con Neven cuando dice que cuando llega se encuentra con un vestuario roto».