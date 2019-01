«Nos hemos fundido en el último cuarto», reconoce Perasovic El entrenador croata subraya que la idea blaugrana, «un equipo físico que nos quería desgastar», pasó factura a las fuerzas baskonistas IÑIGO MIÑÓN Domingo, 20 enero 2019, 22:21

Faltó frescura en el Baskonia ante el Barça. Así lo vio Velimir Perasovic. También Svetislav Pesic. Como todos los aficionados que asistieron al Buesa Arena. Fue un duelo de fuerzas desiguales: un equipo fatigado y justo de efectivos contra otro más descansado y con mayor amplitud de plantilla. El cronómetro jugaba a favor del Barcelona, en contra de las limitaciones de un Kirolbet Baskonia que aguantó hasta el tercer cuarto. «Nos hemos fundido en el último», reconoció el entrenador baskonista, más resignado que enfadado, preso de las circunstancias que atenazan a su grupo en las últimas semanas de la competición.

«Han jugado mejor. Ha sido muy claro cómo querían jugar desde el principio. Un equipo físico con jugadores que nos querían desgastar. Hemos empezado bien, pero con el paso del tiempo perdimos fuerzas y nos fundimos en el último cuarto. Entonces no hemos tenido ni claridad de ideas ni dureza suficiente como para aguantarles. En este momento hemos atacado mal y ellos nos han hecho muchos puntos al contraataque y han roto el partido con triples», reflexionó el técnico azulgrana, cuya única pega para los suyos radicó en no haber abierto hueco en el marcador cuando las fuerzas aún estaban equilibradas, en una buena primera mitad.

«Al principio les hemos aguantado bien y nos hemos ido al descanso con la sensación de que podíamos estar más arriba». Solo fueron dos puntos de ventaja. Una renta insuficiente para aguantar las embestidas de un rival mucho más entero en el apartado físico. «En el último cuarto no hemos tenido frescura para atacar y no hemos podido defenderles. Y realmente se ha decidido ahí».

«Cuando se han puesto arriba la sensación era que estaba muy complicado. No me gusta, pero ha sido así», insistió el croata, que no pudo contar con Garino por un problema muscular. «No sabemos si es una contractura o una rotura, pero sufrió un pinchazo en el entrenamiento y era preferible no arriesgar», apuntó Perasovic, «contento a medias» con la primera vuelta del campeonato. «Hemos sacado partidos muy importantes fuera, como Badalona o Málaga, pero te queda el mal sabor de boca de perder contra Barcelona y Real Madrid en casa», concluyó.

La lógica de Pesic

El entrenador del Barcelona, Svetislav Pesic, adoptó la misma línea argumental que su homólogo baskonista. El veterano técnico balcánico tiró de lógica numérica a la hora de analizar la victoria blaugrana. «Se nota mucho si compites con diez jugadores, como nosotros, aunque hayamos tenido un largo viaje a Tel Aviv, o si lo haces con siete u ocho como lo ha estado haciendo el Baskonia los últimos partidos», explicó el técnico visitante, consciente de que la amplitud de plantilla le concedía ventaja y satisfecho de la lectura que hizo su equipo de la misma.